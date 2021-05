Cómo avisar a todos tus contactos de que abandonarás WhatsApp a partir del 15 de mayo

En apenas once días WhatsApp se enfrenta a una de sus fechas más decisivas. Esa que demostrará si lo ocurrido alrededor de las nuevas condiciones de uso impacta o no en los millones de usuarios que tiene en todo el mundo, tras protagonizar una de las peores campañas de comunicación que se recuerdan y en la que, queriendo decir una cosa, prácticamente todo el mundo entendió lo contrario.

Sea como fuere, parece estar todo aclarado y esa potencial amenaza de que nuestras conversaciones sean enviadas a empresas de terceros con fines publicitarios, o de análisis, solo tendrá lugar en aquellos chats que se encuentran enmarcados dentro de la estrategia business de la compañía. Es decir, los mensajes que intercambiemos con empresas, profesionales o servicios, etc.

¿Te vas a marchar de WhatsApp?

Si a pesar de esas puntualizaciones que ha realizado WhatsApp (que jura y perjura que nada afecta a los chats y grupos privados que tenemos en la aplicación) todavía sigues decidido a marcharte de la app el próximo 15 de mayo, entonces lo mejor es que vayas publicitando esa mudanza a través de la propia aplicación (o en tus redes sociales), dejando claro en tu estado dónde podrán encontrarte.

Cambia tu estado para que todos sepan dónde encontrarte.

Así que para hacerlo, simplemente debes ir a la "Configuración" de WhatsApp en tu smartphone, tocar en el texto que tendrás a la derecha de tu foto/avatar y a continuación pulsar sobre la caja de texto v para poner algo parecido a lo que te sugerimos. Un "a partir del 15 de mayo me podrás encontrar en Telegram y Signal". O en una de las dos.

Así, cualquier persona que pase por tu chat y quiera escribirte, sabrá que allí no le vas a contestar. Es más, seguramente no puedas porque como ya están avanzando algunas páginas, una de las medidas que WhatsApp tomará contra aquellos que no acepten sus condiciones de uso es que ni podrán enviar ni recibir comunicaciones por parte de nadie desde el minuto uno. Por lo que esa pérdida de funcionalidades no será tan progresiva como se esperaba y, al revés, podría ser extremadamente drástica.

En el caso de que quieras dar el salto a otras aplicaciones, recuerda que estás a tiempo de hacer una copia de seguridad de tu chats en WhatsApp y, muy importante, exportarlos rápidamente a Telegram, que cuenta con una herramienta específica bastante útil, que pone al día tus conversaciones en la nueva plataforma. De todas formas, ¿te lo has pensado bien?