Wall Street, entre los máximos y la corrección tras los primeros 100 días de Biden

Otra posible sombra que podría acelerar la corrección de la renta variable está relacionada con las expectativas de inflación y crecimiento. La aceleración de la recuperación económica, un proceso favorecido por el programa de vacunación, ha sido festejada por el mercado. Pero entraña el peligro de un aumento de los precios y su repercusión en la deuda, algo que ya se está viendo. El bono de EE UU empezó el año por debajo del 1%, barrera que superó el 6 de enero por primera vez en nueve meses tras confirmarse la victoria de la ola azul en las elecciones de Georgia. Pero los ascensos no quedaron ahí y el 31 de marzo los rendimientos de la deuda con vencimiento en 2031 repuntaron al 1,74%, un movimiento que fue visto con temor pues muchos inversores comenzaron a descontar un alza de los tipos de interés. La Fed quiso zanjar los temores y ha reiterado su compromiso de mantener sin cambios la política monetaria. En los últimos meses ha aumentado la divergencia entre los miembros del banco central, pero siguen siendo mayoría los que no prevén tocar tasas hasta al menos 2024. Aunque esto ha servido para mantener bajo control los costes de financiación (el bono se sitúa en el 1,57%), siguen existiendo dudas. La última encuesta de gestores de Bank of America reveló que con un bono a 10 años en el 2% la Bolsa podría caer hasta un 10%, un nivel que firmas como Citi o Goldman Sachs esperan que alcance a finales del año. Este incremento de las rentabilidades se produce en un contexto marcado por el aumento de la deuda pública y privada. A mediados de abril la deuda pública de EE UU superaba los 28 billones de dólares, una cantidad muy por encima de los más de 19,5 billones de dólares registrados en enero de 2017 cuando Donald Trump desembarcó en la Casa Blanca.