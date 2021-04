Luis Comas, de hacer Whoppers a dirigir la multinacional Amrest

No sé si AmRest se ha hecho para mí, pero durante mi carrera he tenido la oportunidad de trabajar para muchas de sus marcas, he conocido a los fundadores de Burger King... La verdad es que conozco su funcionamiento a todos los niveles”. Así resume Luis Comas (Almería, 1967) su trayectoria y la visión de su nombramiento como director general del grupo de restauración AmRest a partir del 1 de julio.

La compañía anunció el día 13 la próxima salida de Mark Chandler, en el cargo desde 2019. Comas solo tendrá por encima a José Parés, presidente ejecutivo desde diciembre. AmRest Holdings, de origen polaco, tiene presencia en 25 países, la mayoría europeos. Opera más de 2.300 restaurantes bajo marcas franquiciadas como KFC, Pizza Hut, Starbucks y Burger King, y otras propias como Sushi Shop, La Tagliatella, Bacoa y Blue Frog.

Comas es un gran aficionado a la gastronomía y a cocinar (la paella es su plato estrella). Casado y con cuatro hijos, se considera una persona muy familiar; le gusta ir con ellos de trekking o excursionismo (para disfrutar de la naturaleza), y le encantan deportes como la pesca o la vela, así como la música.

Vivió en Almería hasta los 12 o 13 años, hasta que se trasladó a Torremolinos (Málaga), donde tuvo su primera experiencia profesional... en el vigésimo séptimo Burger King que se abrió en España, como empleado a tiempo parcial, mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Málaga. Al poco tiempo, se dio cuenta de que le encantaba el mundo de la restauración y le ofrecieron la oportunidad de ascender. Aceptó el reto y dejó la carrera; luego ha recibido formación especializada sobre temas como gestión, marketing y liderazgo impartidos por Coca-Cola, la Burger King University o NSF International, de seguridad alimentaria.

Se fue de gerente a otro local de Burger King, enseguida lo nombraron director de área y, más tarde, le ofrecieron un puesto en la sede central de Madrid. En 1996 debutó como director de formación. A los dos años quiso retarse a sí mismo y demostrar que no solo podía trabajar en alimentación, así que repitió jefatura de formación en otra cadena de franquicias: Midas España, de talleres mecánicos. Vio una oportunidad de trasvase de habilidades en gestión de redes y en servicio de venta y atención al cliente que, recuerda, resultó muy positiva.

Coincidió con Vicente Pascual, ahora director de expansión de Midas Silenciador, y que dependía jerárquicamente de Comas. “Era un líder fantástico. Yo era muy jovencito y me ayudó mucho a desarrollarme. Se preocupaba por estar cerca.” Su gestión, dedicada a estructurar un proceso de formación serio, “fue fabulosa, y todo el mundo lo veía así. Vino a profesionalizar el departamento, aportando valor”. Es un directivo con “iniciativa, creatividad y ganas de crecer”, añade Pascual; “y ambición, es muy apasionado” en especial por trabajar con empresarios y por el mundo de las franquicias, en el que ha acabado desarrollando toda su carrera.

Ricardo Crespo Pizarro, que entonces era director de operaciones de centros propios de Midas, señala en Linkedin que Comas “sabe adaptarse al entorno para trabajar eficientemente y lograr sus objetivos”, y destaca “su amplia experiencia y su actitud positiva ante los problemas. Es un líder que allí donde vaya añade valor”.

ranscurrido otro bienio, Burger King lo volvió a llamar como jefe de operaciones: ayudó en la puesta en marcha del servicio en coches. En 2002 fichó por la estadounidense Yum!, de Kentucky (y que por entonces era uno de los dos dueños de AmRest), de la que fue director general para Iberia entre 2002 y 2006. Estuvo dos años “viviendo en un avión”. Se encargó del lanzamiento del reparto a domicilio de Pizza Hut en Grecia y Turquía, y trabajó con grandes grupos de franquicias, como Zena Alsea (antes solo Zena), e Ibersol, en Portugal.

Su siguiente destino fue Casual Brands, de la familia andaluza Mora-Figueroa. Fue una etapa “muy interesante y retadora” en la que se encargó de traer Taco Bell a España y Europa. Su labor, cuenta, sirvió de modelo para el desarrollo internacional de la marca. Luego fue vicepresidente de restauración rápida para Oriente Próximo del operador kuwaití Alshaya. Durante seis años gestionó hasta 10 marcas en distintos países.

En julio de 2020 fue nombrado presidente de La Tagliatella, una de las marcas propias insignia de AmRest, y posteriormente también de Bacoa (hamburgueserías). Comas se define como “un jugador de equipo, buen comunicador y motivador”. Su objetivo es “hacer soñar a la gente y que sus sueños se hagan realidad”. Le gusta mejorar resultados respecto al año anterior: es la meta que se ha fijado siempre en cada uno de los cargos que ha desem­peñado, y lo ha logrado hasta la fecha. Se adapta “bien a la cultura y al entorno”, tiene “una gran capacidad de gestión de equipos diversos y multiculturales”, y un perfil evidentemente internacional.

AmRest nació en Polonia en 1993 como American Restaurant Services, fundada por varios estadounidenses para gestionar franquicias de Pizza Hut y KFC. A los cinco años se expandió a la República Checa, y en 2000 adquirió su nombre definitivo, como joint venture con Yum!, que saldría del capital en 2005.

El grupo cerró 2020 con una pérdida consolidada de 184 millones, frente a los 67 millones ganados en 2019. En el mercado español, uno de los principales para la firma, la facturación cayó un 38%. En diciembre, la multinacional vendió a Delivery Hero el 7,5% que ostentaba en Glovo. En la junta general de accionistas del 12 de mayo se votará si elevar en un 50% el límite de gasto dedicado a los miembros de su consejo de administración.

El reto para Comas es recuperar el negocio una vez se vayan relajando las restricciones por el Covid, aprovechando las tecnologías digitales en un entorno muy cambiante, el de la restauración. Él lo conoce a fondo.