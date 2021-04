Díaz se suma a Calviño: "Deberíamos hablar más de las cifras que cobran los banqueros"

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, considera "muy preocupante" que las grandes entidades financieras recurran a los mecanismos de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) en una crisis como la actual derivada de la pandemia de coronavirus. Esta semana, Caixabank y BBVA anunciaban el posible despido de cerca de 8.000 y 4.000 empleados, respectivamente. Díaz recuerda que la banca no se ha acogido a los ERTE durante la pandemia, pero no ve "comprensible" los despidos masivos planteados y también ha criticado el salario de los banqueros. "Creo que esto no es asumible en estos momentos por la sociedad española. Este es un tema de bastante injundia que es incomprensible. Esto no es lo que necesitamos en este momento. Pido que salgamos de esta crisis aportando lo mejor de nosotros mismos y mismas".

Díaz se suma a otros miembros del Gobierno como Nadia Calviño, vicepresidenta Segunda y ministra de Economía y Transformación Digital, en las críticas a los salarios de los banqueros. Muchas veces hablamos de salarios mínimos pero poco de grandes salarios. Deberíamos hablar más de las cifras que cobran los banqueros. Desde luego, el debate que abrió la vicepresidenta es de sumo interés", ha señalado.

Calviño trasladó ayer al Banco de España su preocupación sobre los sueldos y bonus de los altos ejecutivos de banca, especialmente en un escenario marcado por los fuertes ajustes de plantilla del sector, y apuntó que es el supervisor quien tiene un papel que jugar en primer lugar para encauzar el proceso de la manera más positiva para la economía en general.

Igualmente, ayer, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, pidió a CaixaBank y BBVA que piensen en las ayudas públicas recibidas antes de recortar sus plantillas. "Los dirigentes de las instituciones financieras deben ser conscientes de hasta qué punto se ha protegido al sector para evitar males mayores, y en esta situación esa reflexión me parece particularmente relevante (...) Esa reflexión debería inspirar cualquier decisión empresarial", subrayó.