El juez cita a Brufau y Fainé el día 29 para declarar por la contratación de Villarejo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado el próximo 29 de abril al presidente de Repsol, Antonio Brufau, y al presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé, como investigados en la pieza separada número 21 del caso 'Tándem', en la que se analiza

el 'encargo' por parte de estas dos empresas al comisario jubilado José Manuel Villarejo para que espiara en 2011 al entonces presidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero.



El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha puesto fecha para interrogar a Brufau y a Fainé dos días después de que acordara su imputación por un presunto delito de cohecho, aceptando así la petición que le hacía la Fiscalía Anticorrupción la semana pasada, en la que respaldaba la petición de imputaciones de la defensa de Del Rivero.



Junto a Brufau y Fainé --entonces presidente de CaixaBank--, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 imputó también a los ejecutivos de Repsol Luis Suárez de Lezo, Juan de Amunátegui y Joaquín Uris, y al ex director general de Medios de Caixabank, Antonio Masanell, a los que ha citado unos días antes.



En un auto, el magistrado ha convocado a Antonio Masanell y Joaquín Uris el 27 de abril, a partir de las 10.00 horas. Al día siguiente, a la misma hora, será el turno de Luis Suárez de Lezo y Juan de Amunategui. Así serán Brufau y Fainé los que cierren la ronda de declaraciones el

próximo 29 de abril.



'PROYECTO WINE'.



La línea de investigación por lo que Villarejo denominó 'proyecto Wine' se abrió en diciembre de 2019 pero no se comenzó a citar como investigados a implicados por los encargos al comisario jubilado hasta noviembre de un año después, cuando se imputó al que fuera director de Seguridad

Corporativa de Repsol Rafael Araujo y al ex jefe de Seguridad de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño --ambos comisarios, uno en excedencia y otro jubilado--.



La pieza separada número 21 se centra en el trabajo presuntamente ilícito que Villarejo habría realizado a través del Grupo 'Cenyt' para la energética y la caja catalana en 2011, cuando aún era funcionario de la policía.



El magistrado explicó en un auto dictado el 14 de abril --en el que acordó estas últimas imputaciones-- que los servicios contratados "tendrían como objetivo salvaguardar los intereses de ambos clientes, que aparecen como aliados empresariales en un contexto de pugna entre accionistas de referencia en Repsol YPF SA para tomar el control de la compañía".



Así, se trata de esclarecer si ambas compañías recurrieron al comisario para evitar que Sacyr se hiciese con el control de Repsol mediante un acuerdo con la petrolera mexicana Pemex, dado que el objetivo era alcanzar "un tercio del total de las acciones".



Según explica el juez, a Villarejo se le habría encargado a finales de 2011 y la primera mitad de 2012 espiar al círculo de confianza de Del Rivero y obtener información de Pemex, la petrolera mexicana que antes de conocerse la estrategia de sindicación compró un elevado número

de acciones en Repsol YPF.