Santander expondrá a partir de ahora sus resultados según su nueva estructura

Banco Santander ha informado de que, a partir de la información financiera del primer trimestre de

este año, reportará sus resultados agrupados en nuevos segmentos acorde a su actual estructura organizativa: One Santander, Digital Consumer Bank y PagoNxt.



El grupo que preside Ana Botín explica en una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que los cambios afectarán a los segmentos de negocio reportados, pero en ningún caso alterarán las cifras contables del grupo.



One Santander aglutinará la actividad de banca tradicional en Europa (España, Reino Unido, Portugal, Polonia y otros), Norteamérica (Estados Unidos y México) y América del Sur (Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y Colombia).



El nuevo segmento de Digital Consumer Bank, recogerá, principalmente, la unidad Santander Consumer Finance, incluyendo ahora también los datos del Reino Unido, y Openbank.



Además, figurará un nuevo segmento, secundario, denominado "PagoNxt", que incluye los negocios de Merchant Solutions, Trade Solutions y Consumer Solutions, anteriormente incluidos en Santander Global Platform, que desaparece.



Ahí estarían los resultados obtenidos por los nuevos negocios de Getnet, One Trade, Ebury, Payments Hub, Superdigital o Pago FX.



Para hacer más fácil la comparación de las cifras del primer trimestre que publique el próximo 28 de abril, ofrece unos datos pro-forma por segmentos del año 2020 desglosados por trimestres.



Así se ve el baile de números porque el beneficio de Europa en 2020 pasaría de 2.656 millones a 1.413 millones de euros, es decir, restaría 1.243 millones en esa rúbrica, en la que ya no estaría todo el negocio aportado por Santander Consumer Finance.



Este negocio, unido al de Openbank, aparecería ahora en el nuevo epígrafe Digital Consumer Bank, que de haber existido en 2020 se le habría atribuido un beneficio de 1.133 millones.



En Norteamérica el resultado de 1.492 millones se quedaría ahora en 1.472 millones, y en América del Sur pasaría de 2.927 millones a 2.907 millones, después de que ambas regiones asuman las pérdidas que les corresponden por Santander Global Payments.



Santander Global Payments se anotó unos números rojos de 150 millones en 2020, pero como el grupo elimina este segmento, esas pérdidas ahora serían asumidas por distintas áreas geográficas.



En el caso de los segmentos secundarios, de aplicarse el nuevo reporte a los números de 2020, el beneficio de la actividad de banca minorista sumaría 225 millones, hasta 4.420 millones, mientras que la banca corporativa y la gestión de grandes patrimonios restarían 25 y 45 millones, respectivamente.



La principal novedad vendría por PagoNxt, pues este nuevo segmento de reporte, si hubiera existido en 2020 tendría unas pérdidas de 116 millones.