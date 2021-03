Últimas horas para contratar (con ayudas) bajo el plan Emplea Verde

El 31 de marzo finaliza el plazo para contratar trabajadores para puestos que estén relacionados con la economía verde o azul. Se trata de las subvenciones Emplea Verde, otorgadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Aunque a final de marzo concluye el plazo de contratación, los empresarios pueden seguir presentando las solicitudes para acceder a la subvención hasta el mes de septiembre. Ello se debe a que las solicitudes deben presentarse cuando el trabajador ha cumplido los seis meses de contrato. Las solicitudes deben cursarse a través de la página web de la Fundación Biodiversidad.

Las empresas pueden realizar tantos contratos como deseen acogiéndose a este plan. Según la convocatoria de las ayudas, se percibirá entre 1.900 euros y 3.440 euros por trabajador contratado.

Contratos entre 2019 y 2021

Emplea Verde contempla un presupuesto de cinco millones de euros para este ejercicio. Hay comunidades que podrían percibir entre 3.440 euros o 3.040 euros por empleado, en función de si éste pertenece o no a un colectivo prioritario. Entre estas comunidades se encuentran Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia.

Por otro lado, regiones como Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco percibirán entre 2.150 euros y 1.900 euros por trabajador contratado.

Para optar a las ayudas los contratos deberán haberse hecho entre el 5 de mayo de 2019 y el 31 de marzo de 2021. Asimismo, uno de los requisitos es que la duración mínima del contrato sea de seis meses de manera continuada y a tiempo completo. Los trabajadores contratados deben haber estado en el paro antes de formalizar su contratación.

Aparte, si la empresa está vinculada directa o indirectamente con la Economía Verde o Azul, el empleado puede desempeñar cualquier puesto de trabajo. Por el contrario, si la compañía no está directamente vinculada con ese ámbito, el trabajador deberá desempeñar una actividad, al menos de manera parcial, relacionada con la Economía Verde o Azul. De no ser así, no se podría acceder a las ayudas.