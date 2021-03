Las telecos advierten de que Europa necesita 300.000 millones para las nuevas redes

La patronal europea de las telecos ETNO ha advertido hoy de que el despliegue de las nuevas redes de telecomunicaciones, entre las que destaca el 5G, requerirá de unas inversiones superiores a 300.000 millones de euros, con un esfuerzo adicional para estimular la demanda y mejorar las capacidades digitales de los trabajadores.

De ellos, 150.000 millones serían necesarios para una cobertura plena de 5G en Europa, mientras que el resto serían fundamentales para la modernización de las redes de banda ancha fija con el objetivo de alcanzar una velocidad de acceso de 1 Gbps.

En un informe titulado Connectivity and Beyond: How Telcos Can Accelerate a Digital Future For All, las operadoras señalan que Europa puede crear 2,4 millones de nuevos empleos en los próximos cuatro años a través de la transformación digital, mientras se eleva el crecimiento económico y se acelera la transformación verde.

El informe, desarrollado por ETNO y la consultora BGC, se ha publicado antes de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la Unión Europea, entre la que se van a tratar las políticas industriales y digitales.

El estudio apunta que solo el 5G podría generar un incremento del PIB anual de la Unión Europea de 113.000 millones de euros hasta 2025.