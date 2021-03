¿Problemas con el modo oscuro de Google Maps en Android? ¿Qué ocurre?

El modo oscuro de Google Maps sigue dando que hablar, tras muchísimos meses de espera en los que la compañía no dio demasiadas explicaciones a un retraso que no tenía justificación. ¿Cómo es posible que tras el lanzamiento de Android 10 en el otoño de 2019 no tuviéramos este dark mode activo mucho antes?

Sea como fuere, los felices poseedores de un smartphone con Android (iOS de momento tiene que esperar) ya lo tienen actualizado pero, en el caso de algunos de ellos, están viendo cómo la cosa no acaba de funcionar. Básicamente porque al activar este modo oscuro, el teléfono les hace cosas realmente extrañas en la pantalla que lleva a muchos de ellos a tener que apagarlo.

Flickeos, o algo parecido

Eso es, básicamente, lo que hace Google Maps cuando activamos el modo oscuro en algunos móviles con Android. Que tras aparecer sin problemas ese nuevo tema en pantalla, de repente se nota como si parpadeara: la app se ve normal pero, durante un segundo, todo se comienza a visualizar con el famoso tema claro y, al instante siguiente, vuelve a otra vez al dark mode. Es decir, un efecto como el de flickeo de algunos videojuegos cuando producen defectos en sus gráficos.

Modo oscuro de Google Maps en Android. Autoevolution

Los usuarios que parecen estar sufriendo este problema de forma más generalizada son los que tienen un Pixel de Google, concretamente los modelos 3a, 3a XL, 4a y 4 XL, además del propio Pixel 5, que no parece salvarse. Del mismo modo, no es la única gama que está padeciendo estos problemas y otros dispositivos de diferentes fabricantes están reportando errores: es el caso del OnePlus 7 Pro, por ejemplo.

De momento las últimas betas publicadas por Google de su aplicación de mapas siguen produciendo este error, por lo que es de esperar que, salvo que las corrijan a última hora, lleguen a la tienda de aplicaciones de Android con el mismo bug. Eso retrasa, necesariamente, una solución durante varias semanas, lo que llevará a la práctica totalidad de esos damnificados a seguir olvidando el modo oscuro por el momento: mejor seguir con el de toda la vida hasta que los de Mountain View tengan una solución fiable y segura.

Si estás sufriendo el mismo problema, verifica que en el tema de Google Maps tienes seleccionado "el mismo del sistema" para que obtenga el modo oscuro del propio de Android, y no el "modo oscuro" como tal que es donde, muchos de los afectados, informan que se están produciendo estos errores. Aun así, nada mejor como un parche de urgencia para cerrar cualquier problema. ¿No?