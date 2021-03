Google Maps te dejará editar los mapas y dibujar carreteras, ¿cómo?

Google Maps es una aplicación que usamos para prácticamente cualquier cosa que necesite de conseguir un dato sobre un negocio o una empresa y, también, para saber cómo ir de un lado a otro. Ya sea al pueblo de al lado o a una capital europea. Ahora bien, como toda plataforma que se precie, que abarca tal cantidad descomunal de información, es lógico encontrarse con pequeñas inexactitudes y errores.

Eso se produce, sobre todo, en aquellos lugares más remotos o que simplemente no están señalizados como debería y que impiden a la app, por ejemplo, ofrecer alternativas de rutas más eficientes por ligares que nos conocemos perfectamente. Como si algunos caminos o carreteras no existieran porque Google Maps dice que ahí no hay nada.

Pronto podrás corregir esos errores

Google Maps está preparando, y así lo ha anunciado, una herramienta exclusiva para ordenadores con la que podremos dibujar esos caminos que no aparecen en los mapas y, así, indicarle a la aplicación que existen mejores alternativas que las que nos está ofreciendo. La idea es que los usuarios, de forma colaborativa, vayan haciendo un ajuste fino de esos fallos que todavía tiene, así como descubrirle a los de Mountain View rutas o carreteras que desconoce.

Desde el propio blog de la empresa han afirmado que con esta nueva función, podremos agregar "carreteras faltantes dibujando líneas", cambiar "rápidamente el nombre de las carreteras [...] su dirección y volver a alinear o eliminar las carreteras incorrectas". Es más, incluso será posible informar de "si una carretera está cerrada con detalles como fechas, motivos y direcciones”.

Para realizar esta acción solo tenemos que ir al punto que queremos corregir y, dentro de Chrome para escritorio, seleccionar el botón "Editar mapa". A partir de ese momento podremos dibujar (literalmente) sobre él para indicar si ahí hay una carretera, o si se corta y cuáles son los motivos. Eso sí, no penséis que todo lo que dibujemos entrará a formar parte de la información que vean en sus smartphones los millones de usuarios en todo el planeta. Estos cambios serán revisados por la propia Google y solo terminarán publicados cuando tenga la confirmación fehaciente de que se ajustan a la realidad.

Esta función llegará progresivamente en los próximos meses a 80 países en los que estará disponible desde el primer momento. Por lo que es de suponer que España se encontrará en ese primer vagón de los territorios en los que será posible añadir estos cambios a los mapas.