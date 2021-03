Los tablaos agonizan y piden ayuda a Cultura para sobrevivir

La Asociación Nacional de Tablaos Flamencos de España (Antfes) ha trasladado al Ministerio de Cultura y Deporte, en una reunión celebrada este martes, que si no se toman “medidas urgentes y con contundencia acabarán desapareciendo”.

El presidente de la citada asociación, Juan Manuel del Rey, propietario de El Corral de la Morería, que The New York Times incluyó en el libro 1000 sitios que ver antes de morir, aseguró, tras la reunión, a la que no asistió el ministro José Manuel Rodríguez Uribes: “Llevamos un año ya cerrados y esto es totalmente insoportable a todos los niveles. Somos empresas familiares y no hay familia que aguante esta situación de costes permanentes sin ingresos”.

La asociación trasladó al Ministerio que, después de un año cerrados, los tablaos flamencos –93 en toda España, de los que han desaparecido el 30%– cuentan con tres bajas significativas en Madrid, tras el cierre de Casa Patas, El Café de Chinitas y Villa Rosa, “están desapareciendo y de aquí a 2022, si no se toman medidas, van a acabar desapareciendo”. Y si esto sucede, según Del Rey, se acabará con más del 90% de los artistas del flamenco. Porque esto es una cadena, “las compañías se nutren de los artistas y los artistas de los tablaos, y si estos desaparecen se colapsa todo”, alertó el portavoz.

En su opinión, si se da esta situación sería “el drama de la desaparición de un patrimonio cultural único en el mundo”, ya que “no podemos perder nuestra identidad cultural y uno de los elementos que más nos identifican como país”. También aseguró que el Ministerio de Cultura se ha comprometido a estudiar el caso, pero no concretó fecha de la próxima reunión.