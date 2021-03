La CNMV gana una batalla legal por la opa sobre Telepizza

La reforma de la Ley de Sociedades de Capital, ahora en el Senado antes de su aprobación definitiva, incluirá una salvaguarda para los accionistas minoritarios. Se exigirá que los que hayan lanzado la opa tengan al menos el 75% del capital para que se acuerde la exclusión. La norma, ahora, no recoge un mínimo, y esto ha permitido que compañías, como Telepizza, dejen de cotizar aunque su aceptación no haya sido mayoritaria. Ha sido por una enmienda del PSOE que ha sido aprobada en el Congreso, como publicó este periódico el 1 de febrero. En ella, se explicaba que la actual normativa da lugar a un escenario a favor de los compradores, pues permite arrinconar a los accionistas, ante la perspectiva de quedarse como socios de una sociedad no cotizada.