Las mujeres: claves para la recuperación de la economía

Según el último informe sobre Mujeres Emprendedoras elaborado por Mastercard, a pesar de ser las más afectadas, el 42% de ellas ha digitalizado sus negocios durante la pandemia. Además, el 34% supo identificar nuevas oportunidades. Desde Territorio Pyme hemos querido habalr con Silvina Moschini, fundadora y presidenta de TransparentBusiness y CEO y fundadora de SheWorks! para que nos cuente las claves del papel de la mujer en los negocios y qué consejos puede dar a nuevas emprendedoras.

- ¿Cómo se enfrentan las mujeres emprendedoras a la crisis?

La pandemia demostró la resiliencia y liderazgo de las mujeres emprendedoras. Gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, las mujeres empezaron a abrirse paso en terrenos que antes eran impensados para ellas por no contar con la flexibilidad que necesitaban para conjugar su vida diaria con sus profesiones.

Según el índice de Mujeres Emprendedoras de Mastercard de 2020, a pesar de ser las más afectadas, el 42% de ellas digitalizó sus negocios y un 34% identificó nuevas oportunidades. Esto habla directamente de su respuesta frente a la crisis porque supieron reinventarse, utilizar nuevas herramientas y sacar a relucir su talento al mundo.

Pero ser emprendedor requiere de un gran sacrificio, es necesario dedicar mucho esfuerzo para poner en marcha los proyectos y lograr los objetivos que se quieren alcanzar. Y el camino para las mujeres emprendedoras es sin dudas mucho más difícil, pero tienen que enfocarse en sus objetivos y seguir adelante derribando barreras.

En SheWorks! vimos esta necesidad y pronto lanzaremos Skirt The Rules, un movimiento global de mujeres emprendedoras para que accedan a herramientas y mejores prácticas, y así ayudarlas alcanzar sus objetivos de negocio y acelerar su crecimiento. Compartiremos herramientas, técnicas y conocimientos y así llevar los negocios al siguiente nivel.

Constantemente buscamos emprender nuevas acciones para apoyar el desarrollo de las mujeres y sus proyectos. Es una faceta que me da mucha satisfacción y me llena el corazón ayudar a otras emprendedoras a potenciar sus negocios.

- ¿Consideras que una mujer sabe adaptarse mejor que un hombre ante situaciones como la que estamos viviendo ? ¿Por qué?

Estamos ante un cambio total de paradigmas en el que de a poco vamos adaptándonos a nuevas formas de encarar los procesos. De hecho quienes mejor lideraron durante la pandemia fueron jefas de estado. La razón es que priorizaron un liderazgo empático, con inteligencia emocional, priorizando el trabajo en equipo. El liderazgo inclusivo es el que hoy está mejor armado para poder triunfar y tener mejores resultados. Y el liderazgo inclusivo tiene energía de mujer.

En este nuevo escenario que atravesamos la tecnología se ha convertido en la aliada de las mujeres, ya que les ha permitido ampliar sus oportunidades laborales y les ha abierto las puertas para crear empresas exitosas.

La tecnología se convirtió en el gran igualador de oportunidades y democratiza el acceso al trabajo, porque las personas pueden mostrarse al mundo por cómo trabajan y no por quiénes son.

Sin embargo, los avances tecnológicos aún no han permitido cerrar la brecha de género que existe en la mayoría de los países. Las mujeres nos enfrentamos a grandes desafíos en un mercado en el que aún existe una enorme desigualdad de oportunidades.

Digitalizar procesos en las empresas permite crear y gestionar nubes de talento con personas de todas partes y flexibilizar las ocupaciones. Esto dará mayores oportunidades a las madres que deben abandonar sus empleos para dedicarse a la crianza de sus hijos.

No debemos perder de vista que actualmente, más de la mitad de las mujeres abandonan sus puestos de trabajo cuando se convierten en madres por no poder conciliar su vida laboral y personal por modelos rígidos que actualmente asocian al trabajo con un lugar al que se va y no algo que se hace.

- ¿Cuáles son las principales dificultades que se encuentra la mujer a la hora de poner en marcha un negocio? ¿Son las mismas que los hombres? ¿En qué se diferencian?

Vivimos en un mundo en donde hay una marcada desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Según la información del Banco Mundial, en el mundo, solo 1 de cada 3 empresas es de propiedad de mujeres. Pese a que las mujeres son el 51% de la población española, sólo representan el 19% del total de emprendedores en España, según el Mapa del Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. En América Latina, por ejemplo, la brecha de participación laboral entre mujeres y hombres es de más de 26 puntos porcentuales

Obviamente hay más dificultades para las mujeres que para los hombres, porque las mujeres somos consideradas en base a prueba y no en potencial, por lo cual tenemos que trabajar mucho más duro para que a fuerza de demostrar, se nos tengan mejores y mayores consideraciones para acceder a puestos de liderazgo en las distintas organizaciones.

Para entender el escenario que atraviesan las mujeres emprendedoras basta con conocer algunas cifras: sólo el 2% del capital de riesgo se invierte en mujeres emprendedoras. Como mujer, el desafío más grande que uno tiene como emprendedora es que inviertan en tu compañía, porque la percepción en cuanto al mundo de emprendedoras es que se hacen proyectos de baja escala.

Financiar mujeres es sinónimo de mayor desarrollo económico: un estudio de Boston Consulting Group revela que apoyar a las mujeres emprendedoras aportaría hasta 5 billones de dólares a la economía (entre el 3 y 6% del PBI global).

El escenario actual nos empieza a mostrar que muchas mujeres se están animando a emprender porque la tecnología permite crear negocios exponenciales, rodeándose del mejor talento disponible, sin importar en dónde esté y con muy poca inversión inicial.

Considero que es tiempo de que se normalice el ver mujeres exitosas, que están cómodas siendo fuertes y que no sientan que tienen que disculparse por sus logros.

- ¿Qué consejos le darías a una mujer que esté pensando en montar su propio negocio?

Este mes en el marco del día internacional de la mujer estoy lanzando un movimiento global para emprendedoras llamado Skirt The Rules que desarrollé para precisamente brindar consejos a mujeres emprendedoras y ayudarlas a alcanzar sus objetivos de negocio y acelerar su crecimiento.

Entre ellos, es encontrar una causa que las apasione, porque emprender es justamente transformar esa pasión en una idea de impacto. En mi caso, SheWorks! nació como una solución para facilitarle oportunidades de trabajo flexible a millones de mujeres: este es el motor de mi negocio y de mi día a día como emprendedora.

Es importante también que las mujeres crean en su fuerza interna y confiar en su talento. Vencer el síndrome del impostor, cuando uno cree que no es merecedor de sus logros. Pensar en grande, aprender a pedir y a negociar.

También es muy importante trabajar la marca personal, entender cuál es tu negocio, cuál es tu visión y cómo vas a articular y crear tu propia historia. Con un mensaje verdadero, y a través de los canales correctos, es seguro que tu marca personal va a tener impacto. Y, si lo tiene, va a tener éxito.