Microsoft muestra cómo serán las reuniones virtuales presenciales del futuro

Son muchas las películas de ciencia-ficción que hemos visto y que recurren a la idea de que en un futuro, será posible reunirnos con distintas personas en un mismo espacio aunque estas se encuentren separadas por millones de kilómetros. Recordad, por ejemplo, los concilios Jedi en el templo de Coruscant con todos sus miembros hablando desde distintos puntos de la Galaxia.

Algo así ha decidido poner en marcha Microsoft que, a diferencia de otras ocasiones, no se mueve tanto por el terreno de la especulación como por el de la realidad de poder recrear a personas de forma tridimensional, para insertarlas en otro lugar donde estaremos reunidos para hablar sobre cualquier tema que nos incumba, personal, profesional o divulgativo.

Reunidos alrededor de la misma mesa

Microsoft Mesh es el nombre de una tecnología que permite justo eso, que los asistentes a una reunión puedan verse de forma presencial en un mismo espacio y trabajar de manera coordinada gracias a la realidad aumentada y a ese sistema de gafas que son las Hololens. Una apuesta que los de Redmond mantienen desde hace bastantes años y que va en la línea de utilizar la realidad para aplicar capas adicionales de información virtual sobre ella.

Tal y como ha anunciado la propia Microsoft en una publicación de su blog, el pasado martes mostraron al mundo en qué consiste esta tecnología de virtualización a través de la conferencia Ignite, donde se pudo ver a Guy Laliberté, cofundador de Cirque du Soleil, aparecer gracias a la "holoportación, que utiliza tecnología de captura 3D para transmitir una imagen realista de una persona a una escena virtual". Esta primera demostración mostró una integración prácticamente total, creando lo que los expertos llaman una "realidad mixta", donde las personas que asistieron a la conferencia lo hicieron "desde salas de estar y oficinas en el hogar de todo el mundo".

Microsoft Mesh no es solo una forma de reunirnos sino que va más allá, ya que como declaró Alex Kipman, miembro técnico de Microsoft, "puedes sentirte como si estuvieras en el mismo lugar con alguien que comparte contenido, o puedes teletransportarte desde diferentes dispositivos de realidad mixta y estar presente con la gente incluso cuando no están físicamente juntos". Lo que abre las puertas, no solo a una mejor colaboración entre equipos de trabajo separados (como ocurre actualmente por el coronavirus), sino que podría utilizarse en el futuro para aplicarlo a redes sociales virtualizadas donde compartir espacio, con seguridad, con miles de usuarios de todo el mundo.