Google mejora su realidad aumentada en móviles Android con dos cámaras

La realidad aumentada se ha convertido en el último truco que nos permite utilizar nuestros smartphones para conseguir efectos imposibles. Si no, ¿de qué otra manera sería posible posar al lado de un tigre, un león o un hipopótamo sin que nuestra integridad física corra peligro? Pero aunque esta tecnología ha evolucionado muchísimo en los últimos años, no está exenta de ciertos problemas.

Uno de ellos es que, actualmente, no existe forma de que nuestros móviles sean capaces de situar tridimensionalmente los objetos. Aunque los sensores de profundidad (time of fly) han evolucionado mucho y existen una infinidad de smartphones con más de una cámara, no es posible todavía conseguir escenas reales donde esos objetos 3D que colocamos queden correctamente bajo muebles, mesas o sillones, respetando correctamente la perspectiva.

Google actualiza su AR Core

Así las cosas, los de Mountain View han liberado una nueva actualización de su AR Core que va un paso más allá y, por fin, es capaz de trabajar con más de un sensor de la cámara a la vez. Hasta ahora, aunque tuvieras tres o cuatro en tu dispositivo, esta aplicación de Google solo utilizaba una, la principal, por lo que los resultados estaban bastante limitados por la información que recibía esta suite de realidad aumentada.

Realidad aumentada de Google en Android. Google

Ahora, gracias a este update, llega la compatibilidad con dos cámaras a la vez, lo que le granjeará AR Core información suficiente para componer escenas tridimensionales mucho más fieles y reales, al estilo de lo que hace la visión humana, que se sirve de la imagen que recibe de cada ojo para imprimir profundidad y conocer mejor las distancias que le separan de todo lo que le rodea.

En el registro de cambios de esta actualización, Google ha anunciado que en la versión nueva de AR Core llega la "profundidad estéreo de doble cámara en dispositivos compatibles", así como "nuevas herramientas de seguimiento y registro del rendimiento para desarrolladores", que permita ir mejorando con el paso de los meses, y de las versiones, el sistema capaz de recrear las escenas 3D con un mayor detalle.

Este soporte para móviles con más de una cámara llegará en las próximas semanas, según Google, y parece que los primeros en recibirlo serán los Pixel 4 y Pixel 4XL de la propia compañía para, más tarde, ir extendiéndose por la lista de smartphones compatibles que, recordemos, no son todos los que tienen Android. Hay que cumplir toda una serie de requisitos.