MediaMarkt quiere facturar 3.000 millones en 2025 con nuevos formatos y sin descartar compras

La pandemia no frena los planes de crecimiento de MediaMarkt. La compañía especializada en la venta de productos de electrónica se ha puesto el objetivo de alcanzar unos ingresos de 3.000 millones de euros en España en 2025, lo que supondrá casi doblar la cifra que alcanzó en su ejercicio fiscal 2020, cerrado el 30 de septiembre.

Esta fue de 1.871 millones de euros, en torno a un 8,7% menos que en el anterior, aunque según su consejero delegado, Alberto Álvarez Ayuso, en el año natural sus ventas acabaron creciendo por el fuerte tirón del último trimestre, con un Black Friday con crecimientos a doble dígito. Este también ha explicado que, pese a los cierres provocados por la crisis sanitarias, la compañía de distribución continuó siendo "rentable", aunque sin especificar datos.

El plan trazado por MediaMarkt para escalar en sus ingresos se basa, principalmente, en el crecimiento de su red de tiendas hasta las 150. En la actualidad esta se sitúa en las 106, después de la adquisición de 17 puntos de venta a Worten. Precisamente el crecimiento inorgánico es una de las palancas que la compañía no descarta para seguir extendiéndose. "No descartamos ninguna compra como hemos hecho con Worten. Pero los competidores cada vez son menos y tendría que ser algo sinérgico, que sea bueno para los dos, y que nos permita tocar áreas que hoy no tocamos", ha dicho Álvarez Ayuso.

Otro motor para ganar presencia en la calle serán los formatos pequeños. El consejero delegado de MediaMarkt en España ha confirmado que la compañía probará en Sevilla un nuevo modelo de tienda de tamaño más reducido, de unos 500 metros cuadrados, que será un test tanto a nivel nacional como para todo el grupo. Si la prueba se demuestra exitosa, el plan de la firma es abrir 40 de este tipo en España, lo que le permitirá acercarse a ese objetivo de las 150, con prioridad en grandes ciudades donde complemente la oferta de sus tiendas tradicionales, y en otras zonas donde por cuestiones de tamaño no puede abrir establecimientos de gran formato.

Además, la compañía trabaja en otro modelo que llama "lighthouse", de un tamaño de entre 8.000 y 10.000 metros cuadrados, y en el que ampliaría el número de referencias disponibles con productos que habitualmente no están disponibles en sus tiendas estándar. Como ha confirmado Álvarez Ayuso, la compañía busca localizaciones en Madrid y Barcelona.

Y la tercera gran pata para ese objetivo de los 3.000 millones es el online. Para 2025 MediaMarkt quiere alcanzar los 1.000 millones de ventas por este canal, representando por tanto un tercio del total. En la actualidad este supone el 20% a nivel grupo, una proporción que también se da en el mercado español.

La compañía quiere que la mitad del negocio digital se canalice a través de las tiendas, para lo cual ya ha transformado algunos puntos de venta en puntos logísticos y ha acelerado el servicio click and collect para prestarlo en menos de 29 minutos. De cara a 2025 MediaMarkt aspira a tener operativos 11 almacenes urbanos que den soporte al canal, y que se utilizarán para almacenar grandes electrodomésticos y televisores de gran pulgada.

Con ello dará soporte a su almacén logístico de Pinto, que como ha reconocido Álvarez Ayuso, va camino de quedarse pequeño. "Tendremos que crecer en capacidad logística y hay varias opciones: seguir en Pinto y buscar más metros cuadrados, o movernos y conseguir una plataforma única y mucho mayor. Pero desde luego que al ritmo que vamos se quedará pequeño". Hay varias opciones, seguir en Pinto y buscar más metros cuadrados: movernos y conseguir una plataforma única y mucho mayor. Pero si podemos decir que al ritmo que vamos Pinto se quedará pequeño.

Junto a todo ello, MediaMarkt pretende instalar 300 taquillas de recogida de compras online, por las 89 que tiene ahora, en sitios con fácil acceso tanto a nivel físico como horario, y ampliar la gama de servicios a ámbitos como el de los seguros de salud dental o el personal shopper. También creará este año una sociedad que preste servicios de asistencia a domicilio para formar a los clientes en sacarle el máximo a la tecnología que adquieran. También culminará este año el proceso para comercializar energía.