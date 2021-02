Renta Corporación impulsa nuevos vehículos de inversión

La inmobiliaria Renta Corporación impulsa dos vehículos de inversión especializados en adquisiciones de activos inmobiliarios en España, uno centrado en el sector logístico y otro en

el sector hotelero, a pesar de la crisis.



El consejero delegado de Renta Corporación, David Vila, ha explicado a Efe que estos proyectos, anunciados en 2019, se mantienen "vivos" pese a la crisis, y que la inmobiliaria continúa "buscando inversores" para tratar de ponerlos en marcha, aunque no se marca plazos para ello.



Vila ha asegurado que estos proyectos "continúan avanzando" pero que todavía no está claro qué fórmula podrían adoptar, "si de Socimi u otras", y ha defendido el potencial que ofrecen tanto el sector logístico como el hotelero.



En 2017, Renta Corporación puso en marcha Vivenio, una sociedad de inversión mobiliaria creada junto con la gestora de fondos de pensiones holandesa APG para invertir en el mercado residencial.



Actualmente, Vivenio gestiona unas 5.000 viviendas en régimen de alquiler situadas principalmente en Madrid y Barcelona, además de en otras capitales de provincia.



En esta línea, y para continuar con su expansión, Vivenio adquirió a finales del año pasado una parcela de 16.322 metros cuadrados de suelo residencial de Repsol en Madrid para levantar allí un proyecto de entre 200 y 250 viviendas de alquiler.



Asimismo, en 2019 Vivenio también cerró la compra de un solar situado en la antigua fábrica cervecera de Mahou y en una parcela del estadio Vicente Calderón para construir 408 viviendas.



Más allá de la socimi, Renta Corporación, que se dedica principalmente a la compra de activos inmobiliarios para reformarlos y luego venderlos a terceros, espera volver cuanto antes a beneficios en 2021, tras las pérdidas de 8,8 millones registradas en 2020 como consecuencia de la

crisis.



Con todo, Renta Corporación da por supuesto que los niveles de actividad previos a la COVID-19 no se recuperarán hasta 2022.