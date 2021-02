Giménez: “Vox está siendo desleal y bloquea el Presupuesto, debemos cerrar el acuerdo este mes”

“Lo liberal hoy es ayudar a familias y a empresas porque no les estamos dejando operar normalmente”, defiende Manuel Giménez (Ronda, Málaga, 1983), consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid. Desvelado por impulsar un nuevo Presupuesto regional que impulse ese rescate liberal, y dispuesto a ampliarlo si no basta, este licenciado en ADE y Derecho por la Universidad Comillas y en Políticas por la Autónoma confía en que la estrategia del Gobierno regional de PP y Ciudadanos (al que llegó de la mano de este último partido) de “conectar salud y economía” permita a Madrid “amortiguar” la crisis “y estar preparados para afrontar la recuperación en 2021”.

Hace ya un mes que presentaron el borrador del Presupuesto. ¿En qué punto está la negociación?

Vox está en una actitud tremendamente desleal, no al Gobierno, sino a los hosteleros y comerciantes que dicen que protegen pero frente a quienes están bloqueando los Presupuestos, con más de 235 millones de euros en ayudas directas. Si permanecen así nos obligarán a acudir a la Asamblea de Madrid en la que los otros grupos tienen prioridades distintas a las de los madrileños.

¿Qué objetivo persigue Vox?

Es oportunismo político, como han hecho desde que existen.

¿Está el Gobierno explorando ya otros apoyos a las cuentas?

Tenemos obligación de hablar con el PSOE, Podemos y Más Madrid.

¿Qué plazo se dan para llegar a un acuerdo con Vox?

Madrid debería cerrar el acuerdo para llevar los Presupuestos a la Asamblea con garantías de aprobación durante el mes de febrero.

¿Han retrasado el horario de cierre hostelero como guiño a Vox?

Cuando no existe evidencia sanitaria que obligue a mantener cerrados los establecimientos tenemos la obligación legal de no cerrarlos. No es un guiño a nadie.

Pero en otoño se mostró partidario de un cierre más estricto...

En octubre, ante el alza de los contagios, planteo a agentes sociales y sanitarios que para salvar la campaña de Navidad se tomaran decisiones así en el corto plazo. La respuesta a la que llegamos es que los contagios no se están produciendo en los comercios o la restauración, y que no podemos demonizarlos, sino en el ámbito domiciliario y del ocio privado. Aquellas comunidades autónomas que han tomado la decisión de culpar a la restauración y la hostelería no han tenido resultados mejores que Madrid.

¿Si salvara una única medida del Presupuesto cuál sería?

Los 1.000 millones de euros del rescate a las empresas, trabajadores y familias son un hito sin precedentes, como lo es la crisis económica y sanitaria que enfrentamos.

¿Qúe objetivos tiene el plan?

Con las ayudas directas de 235 millones pretendemos salvar a 41.000 pymes y autónomos; más de 100.000 puestos de trabajo, crear 12.000; y formar a 30.000 personas.

¿Qué impacto tendrá ese desembolso en las cuentas de Madrid?

Hacienda ha suspendido la regla de gasto. Eso significa que hay un 2,2% de gasto público que no va a computar como deuda, en Madrid son 5.000 millones. El primer 1,1% va a destinarse al plan de rescate ciudadano, a créditos y gastos como Sanidad o Educación. El 1,1% adicional, no lo vamos a utilizar. Haremos el plan más ambicioso de rescate sin incurrir en mayor deuda y sin subir impuestos. Todo lo contrario, en lo posible continuaremos bajándolos.

Prometieron bajar medio punto el IRPF de todos los tramos. ¿Bajarán impuestos este año?

La bajada de impuestos hay que contemplarla en el conjunto de la legislatura. Tenemos claro que la competitividad de la región es la que genera empleo y riqueza, eso pasa por igualdad de oportunidades y eficiencia fiscal. En ejercicios posteriores podremos ir viendo.

¿Les preocupa la armonización fiscal autonómica del Gobierno?

Lo que pretende es una demonización fiscal, lo que debería hacer es armonizar a la madrileña, que es la comunidad que más talento atrae y que más y mejor empleo genera.

¿Pesa más la fiscalidad que la capitalidad al atraer talento?

En 1975 Madrid ya llevaba siglos siendo capital y no era ni mucho menos el motor económico de España. Desde ahí ha crecido cuatro veces más que la siguiente comunidad por ser una economía abierta, fiable, con los impuestos imprescindibles para mantener unos servicios públicos de primerísima calidad, la mejor red de transportes y porque todos somos bienvenidos. Otras regiones dificultan que ese talento se desplace a su territorio.

¿El sorpasso a Cataluña como motor económico del país ha sido mérito de Madrid o demérito catalán por secuelas del procés?

A Cataluña no le ayuda la deriva en la que se han enfrascado. Lo que más le interesa a Madrid y a toda España es una Cataluña que mantuviera la tensión innovadora, emprendedora, industrial, la apertura al mundo y al turismo que tenía hace años. Si lográramos un Gobierno en la Generalitat capaz de trabajar por los catalanes, todos los españoles ganarían.

¿Se ha beneficiado Madrid de la fuga de empresas de Cataluña?

Se ha autoperjudicado Cataluña. Madrid es una región muy atractiva para cualquiera que quiera venir a hacer negocios.

¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia en la región?

Cerramos 2020 con 90.000 parados más. Pero somos la única comunidad en crear empleo desde la tercera ola, 20.000 más. Tenemos 406.000 autónomos, al comienzo de la pandemia eran 405.000, y se han creado 18.000 empresas, el 25% de todo el país, un saldo neto de 10.000 más.

¿Teme una ola de insolvencias empresariales ahora?

Tenemos que hacer todo lo posible para que quiebren y concursen el menor número de empresas. Por eso necesito el Presupuesto, que trae 30 millones en ayudas directas al comercio, 35 millones para industria, 85 millones para restauración, hostelería turismo y viajes. Son 30.000 euros por beneficiario.

¿Cómo se hará la criba para dirigir la ayuda a empresas viables?

Tenemos la obligación de venir al rescate de todos los madrileños que lo soliciten, yo no voy a elegir los ganadores. Sé que hay quien se arroga la elección de cuáles son las empresas viables. Todas eran viables porque estaban funcionando, dejaron de serlo transitoriamente.

¿Qué planes tiene Madrid para aprovechar los fondos de la UE?

Los fondos europeos están siendo gestionados por el Gobierno central como un botín de guerra, más para premiar y comprar lealtades que para operar una transformación real de la economía. Hemos tratado de trasladar las prioridades estratégicas de la región y no nos han recibido formalmente. Tenemos un plan estratégico por 22.300 millones de los fondos europeos y toda una serie de reformas.