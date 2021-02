Aviva retrasa su venta en Polonia a la espera de renovar o no su acuerdo con Santander

Aviva ha retrasado el plazo para que los interesados por su filial en Polonia presenten sus ofertas. Entre los interesados está Banco Santander, según explica Reuters. La decisión de la aseguradora de origen británico se retrasa hasta finales de marzo, ya que Aviva todavía está regateando con el banco español sobre la renovación de su acuerdo de distribución clave en Polonia.

Tres postores, incluida la aseguradora holandesa NN Group y la italiana Generali, están compitiendo por la unidad, que tiene un valor aproximado de 2.000 millones de euros, dijeron tres fuentes familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato.



La alemana Allianz también está en la carrera tras perderse el negocio francés de Aviva, que fue comprado por la aseguradora mutua Aema Groupe por 3.200 millones de euros el martes, dijeron las fuentes. Una portavoz de Aviva confirmó que el negocio polaco estaba bajo revisión y agregó que la aseguradora británica estaba "explorando opciones en nuestra cartera de gestión por valor", que también incluye empresas conjuntas.

Santander, Allianz y Generali declinaron hacer comentarios, mientras que NN Group no estuvo disponible de inmediato.



Aviva, que inicialmente solicitó ofertas vinculantes antes del 26 de febrero, necesita más tiempo para renegociar una asociación de bancaseguros en Polonia con Santander, dijeron las fuentes.



La fecha límite de la licitación, que se trasladó al 19 de marzo, corre el riesgo de ser aplazada nuevamente porque no se vislumbra un acuerdo con Santander. "Todavía están regateando y no es posible un acuerdo hasta que haya claridad sobre el nuevo acuerdo con Santander", dijo esta fuente.



Aviva es la segunda aseguradora de vida más grande de Polonia después de la

empresa estatal PZU, mientras que NN se ubica como la tercera más grande del país, según

un informe de la Autoridad de Supervisión Financiera de Polonia (KNF).



La aseguradora británica gestiona una de las mayores redes de agentes de vida de Polonia y dos asociaciones clave de bancaseguros con Santander e ING.



Su negocio polaco ha estado creciendo en los últimos años a pesar de una contracción general del mercado de seguros de vida del país.



La revisión de la cartera de Aviva se produce cuando la directora general Amanda Blanc está tratando de cambiar el enfoque de la compañía a sus operaciones principales en Gran Bretaña, Canadá e Irlanda después de un período prolongado de debilidad del precio de las acciones.



La firma que cotiza en Londres anunció el miércoles un acuerdo para vender su participación del 40% en una empresa conjunta en Turquía por 122 millones de libras (172 millones de dólares). También se encuentra en las etapas finales de la venta del resto de su negocio italiano y quiere cerrar ese trato y el de Polonia para fines del primer trimestre.