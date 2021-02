Google actualiza la información de privacidad de Gmail para iOS, ¿qué datos recopila?

Ya os hemos informado en las últimas semanas cómo Google estaba retrasando la llegada de la información de privacidad a las aplicaciones de iOS, a pesar de los reiterados avisos de Apple en los que invitaba a todos los desarrolladores a incluirla en las descripciones de la App Store en el menor tiempo posible.

Ahora, justo un mes después de ese último aviso, los de Mountain View han comenzado a actualizar todos esos datos que le indican al usuario cuánta información recopilan de ellos algunas aplicaciones. Y como viene siendo norma de Google, hay que decir que el listado es realmente extenso, y afecta a prácticamente todas las categorías disponibles, tanto de datos personales, como de cesión a terceros y análisis de datos, etc.

Fotos, vídeos, emails... ¡todo!

Esa nueva información de privacidad la tenéis disponible al acceder a la tienda de aplicaciones de iOS. Solo hay que buscar Gmail para que os aparezca en la parte inferior un primer resumen que no parece demasiado extenso, pero que se convierte en un listado enorme en el instante que pulsamos sobre ese módulo llamado "Datos vinculados contigo".

Información de privacidad de Gmail en iOS.

Es al tocar ahí cuando nos encontramos con los datos personales que recopilan la información como datos de contacto, ID del usuario, ubicación, etc. Resulta inquietante comprobar cómo para la experiencia personalizada, la aplicación tiene acceso a toda una suerte de datos que seguramente no queramos compartir, como es el acceso a nuestros correos electrónicos, las fotos o vídeos, datos de audio y "otro contenido" que nos llegue a la bandeja de entrada.

Aunque con la actualización de iOS 14.5 es muy posible que lleguen las ansiadas medidas de bloqueo en el rastreo de las aplicaciones, de momento estos son los datos que tendremos que ceder para que Gmail funcione correctamente. Otra posibilidad que tenemos para evitarlo es desinstalarla y recurrir al gestor de correo de iOS, que no es tan invasivo a la hora de dar sus servicios a los usuarios. Eso sí, no estará tan integrado en la plataforma de Google, pero seguramente para enviar y recibir mails no haga falta mucho más.

Lo que parece claro es que en los próximos tiempos vamos a vivir una encarnizada lucha por controlar los datos que se comparten a través de aplicaciones con terceros. Un debate que no solo afecta a Apple, Google o Facebook, sino que está llegando ya a instituciones públicas, gobiernos y entidades supranacionales como es el caso de la Unión Europea, donde ya se han puesto el objetivo de vigilarlas y controlarlas.