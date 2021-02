Las ‘apps’ de Google para iOS piden una actualización que no existe, ¿qué ocurre?

No existen fallos que más frustren a los usuarios que aquellos que no tienen una explicación aparente. Que a pesar de hacer lo que nos pide una aplicación, el error se reproduce una y otra vez, sin que podamos hacer nada por evitarlo, por lo que llegamos a pensar que, efectivamente, somos nosotros el problema ya que es imposible dar con la tecla.

Pero no. Aunque parezca mentira, las compañías también se equivocan y por culpa de que prácticamente cualquier servicio de verificación se ha convertido en online, los ordenadores fallan, se caen, se cuelgan y terminan por dar error. Cosa que es, justo, lo que parece estar ocurriendo con Google y algunas de sus aplicaciones disponibles para iOS.

Actualiza sin actualización

Algunos usuarios han comenzado a reportar en las últimas horas que determinadas aplicaciones de Google para sus iPhone han entrado en un bucle absurdo por el que solicitan actualizarla cuando no existe la posibilidad de hacerlo. El usuario intenta acceder y se encuentra con un mensaje como el que podéis ver justo aquí debajo y que nos invita a ir a la App Store para descargar un update.

Mensaje de error en una aplicación de Google. The Verge

Lógicamente, el problema viene cuando intentamos hacerlo y nos damos cuenta de que no es posible. Que no existe esa actualización por lo que intentamos volver a utilizar de nuevo la app de los de Mountain View sin éxito. La alerta sigue activa y se nos han terminado todas las opciones de quitarla de pantalla. ¿A qué se debe este error?

Pues para que no perdáis más el tiempo ni sigáis chocando contra la pared, debéis saber que esos mensajes de error son problema de la propia Google, que ha reconocido que todo se debe a un procedimiento que no está bien resuelto y que da como resultado ese mensaje constante de actualización. Y la lista de apps afectadas no penséis que es reducida, hay nombres tan ilustres como los de Gmail, Google Maps o Google Fotos.

Desde Google han declarado que "hemos identificado un error y se ha implementado una actualización para resolver este problema", por lo que no deberías tener ya ningún obstáculo para acceder rápidamente a cualquiera de los servicios de los norteamericanos. Aunque si todavía sigues viendo el mensaje de que “Deberías actualizar esta aplicación. La versión que estás usando no incluye las últimas funciones de seguridad para mantenerte protegido. Continúe solo si comprende los riesgos ", no te alarmes, pronto pasará a la historia.