La CNMV da un empujón a la opa de IFM por Naturgy al admitirla a trámite

Un paso más para IFM, que quiere comprar el 22,69% de Naturgy a 23 euros por acción. La CNMV ha admitido a trámite la oferta parcial después de que el pasado 5 de febrero el inversor lo solicitara al supervisor. En teoría, el organismo que preside Rodrigo Buenaventura cuenta con 20 días, ampliables en la práctica de manera ilimitada, puesto que el reloj se pone a cero cada vez que el vigilante del mercado solicita más información, para dar su bendición a la oferta. Pero, antes de nada, la operación necesita el visto bueno del Consejo de Ministros.

El objetivo del fondo de pensiones es controlar no menos del 17% y hasta el mencionado porcentaje de las acciones de la primera empresa gasista española. Dos accionistas de referencia, Rioja (la sociedad constituida por CVC y los March), con un 20,64% y GIP (20,72%) ya han anunciado que no acudirán a la oferta para favorecer en el prorrateo a los minoritarios. Criteria, con un 24,8%, aún no se ha pronunciado.

IFM ha depositado ante el supervisor dos avales otorgados por BNP Paribas que cubren en suma el importe máximo que se espera gastar en la oferta: 5.060 millones de euros. BNP Paribas actúa, por tanto, como gran financiador de la oferta, además de como asesor y como avalista. Credit Suisse trabaja como consejero del fondo y Linklaters se encarga de los temas legales. Allen Overy es, por su parte, el asesor legal de BNP Paribas, mientras que Banco Santander será la entidad encargada de la intermediación y liquidación de la oferta.

El banco de origen francés concederá a IFM un crédito puente de 1.800 millones para financiar la oferta, con un vencimiento máximo de 18 meses. El objetivo es después sindicarlo, pero según indican las fuentes consultadas el apetito de la banca por entrar en esta operación es tal que no se espera que se agote ese año y medio. Santander y CaixaBank negocian con BNP Paribas entrar en el crédito posterior; los dos primeros con un 25% cada uno y el tercero con un 50%.