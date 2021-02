IFM pone en marcha el reloj de la opa a Naturgy y registra la oferta en la CNMV

IFM ha registrado oficialmente ante la CNMV su opa sobre el 22,6% de Naturgy. El regulador cuenta ahora con siete días hábiles para admitir a trámite la oferta e inciar su proceso de validación. En principio, cuenta con 20 días hábiles para dar el visto bueno al folleto, que puede prorrogar a placer.

El fondo australiano ofrece 23 euros por acción en Naturgy en su opa parcial. Su objetivo es hacer con no menos del 17% y hasta un 22,6% de las acciones de la gasista española. Dos accionistas de referencia, Rioja Bidco (la sociedad constituida por CVC y los March) y GIP, con un 20% cada uno, ya han anunciado que no acudirán a la oferta para favorecer en el prorrateo a los minoritarios. Criteria, con un 24%, aún no se ha pronunciado.

IFM ha depositado, además, ante el regulador dos avales por 3.26. millones y 1.800 millones otorgados por BNP Paribas. Cubren, en suma, el importe máximo que se espera gastar en la oferta, 5.000 millones. BNP Paribas actúa, por tanto, como gran financiador de la oferta, mientras que Credit Suisse trabaja como asesor del fondo y Linklaters se encarga de los temas legales. Allen Overy es el asesor legal de la financiación.

El banco francés concederá a IFM un crédito puente de 2.000 millones para financiar la oferta, con un vencimiento máximo de 18 meses. El objetivo es después sindicarlo, pero según indican las fuentes consultadas el apetito de la banca por entrar en esta operación es tal que no se esperá que se agote ese año y medio. Santander, BBVA y CaixaBank negocian con BNP Paribas entrar en el crédito posterior.

Además del aval, la compañía acaba de remitir al regulador el folleto explicativo, así como diversa documentación sobre sus sociedades, un informe de valoración independiente (elaborado por Duff&Phelps) para justificar el precio ofertado y las autorizaciones del Tesoro australiano y la Comisión de Seguros de Luxemburgo. También ha pedido autorización a las autoridades de competencia mexicanas.

Paralelamente, IFM deberá iniciar la solicitud al Gobierno para que el Consejo de Ministros autorice la oferta. Tal y como estableció el Ejecutivo en abril, en pleno confinamiento, los inversores extranjeros que quieran tomar más de un 10% de una empresa considerada estratégica deberán contar con el plácet del consejo de ministros. Por ello, IFM debe iniciar el proceso ante el Ministerio de Industria y el visto bueno del Gobierno se puede demorar hasta seis meses desde entonces, si bien las fuentes consultadas apuntan a que se espera una resolución más rápida. Previsiblemente, la CNMV no dé su visto bueno a la oferta hasta que el Gobierno no se haya pronunciado.

Una vez el organismo que preside Rodrigo Buenaventura dé su visto bueno, será cuando los accionistas de Naturgy tengan que decidir si vender o no sus acciones. Entonces se abrirá un plazo para ello, de entre que 15 y 70 días, a elección de IFM. Podrán presentarse ofertas competidoras hasta cinco días antes de que expire ese periodo de aceptación y el consejo de administración deberá pronunciarse sobre la oferta —con la ayuda de un asesor externo, que en este caso será Citi— también antes de que expire este plazo.