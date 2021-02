El tequila desata una guerra comercial contra Heineken por la cerveza Desperados

El Consejo Regulador para el Tequila (CRT), que aglutina a los 163 grandes productores de la bebida mexicana, quiere aprovechar que la negociación del tratado de libre comercio entre la Unión Europa y México encara su recta final (ahora debe ser ratificado por todos los países miembros de la UE y el Congreso y el Senado mexicanos para su aprobación definitiva a finales de 2021 o principios de 2022) para redoblar su presión ante Bruselas y blindar al tequila frente a usos que considera que “adulteran” una marca protegida por Europa.

En el punto de mira está Heineken, con la que mantiene una batalla legal y comercial incluso antes de que en 2019 el tequila se convirtiera en una indicación geográfica protegida en Europa, siendo el primer producto de México que accedía a la máxima proteccion de su marca y de su proceso de fabricación. Dos años antes, el Consejo Regulador del Tequila ya interpuso demandas ante los tribunales en Amsterdam (Holanda) y Nanterre (Francia) con el mismo argumento que utiliza ahora: que Heineken hacía un uso indebido y no autorizado de la palabra tequila, “adulterando la bebida mexicana por excelencia para convertirla en una esencia en su cerveza Desperados”.

“No utiliza tequila en el contenido de la bebida, pero sí en la etiqueta”

Esta cerveza, cuya marca pertenece a Heineken, es fabricada por el grupo francés Brasserie Fischer y se comercializa como “cerveza aromatizada con tequila”. La justicia francesa ha fallado a favor de los productores de tequila, mientras que en el caso de Holanda una sentencia desfavorable al CRT ha sido recurrida a una instancia superior. “Si vuelve a ser desfavorable acudiremos al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea”, señala Fernando Cano, representante para Europa del CRT.

En paralelo a la vía judicial y una vez logrado el blindaje de la marca con la indicación geográfica desde 2019, el CRT optó por negar a la empresa productora que abastecia de tequila a una filial de Heineken la emisión de los certificados de autenticidad necesarios para la exportación de la bebida mexicana. Ante este bloqueo, Heineken buscó el apoyo de la Asociación de Cerveceros de Europa y denunció ante la Comisión Europa a México por “obstáculos técnicos al comercio”. Por su parte, el CRT presentó ante las autoridades comunitarias una carta de respaldo de 40 asociaciones de bebidas espirituosas, entre ellas las que elaboran el cognac o el whisky escocés, defendiendo la propiedad intelectual de las marcas registradas.

La denuncia de Heineken, registrada el 13 de agosto de 2020, desencadenó una investigación que aún no ha concluido, y que se resolverá con toda seguridad el próximo 13 de marzo. “Lo que no podemos permitir es que el trabajo de 163 productores y 20.000 agricultores se vea perjudicado por las malas prácticas de una multinacional que no está cumpliendo con el espíritu de la norma, que obliga a que al menos un 25% de bebida contenga tequila. Heineken creó una marca de cerveza para jóvenes con el objetivo de hacerles pensar que lleva tequila y que podrían emborracharse antes y no es así”, recalca. Cano relata el modus operandi del gigante de la cerveza. “Importa tequila, lo vacía en tanques y transforma una bebida espirituosa en una esencia. No utiliza tequila en el contenido de la bebida, pero sí en la etiqueta. No vamos a ceder en nuestras demandas”.