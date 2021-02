Cómo cambiar los permisos concedidos a una ‘app’ en tu móvil Android

En pleno debate por la limitación en el rastreo de algunas aplicaciones, que se toman demasiadas licencias a la hora de vigilar y minar datos de nuestra actividad con el móvil, muchos usuarios han comenzado a ser conscientes de la importancia de limitar la cantidad de permisos que concedemos a las apps que guardamos en el smartphone.

Esa conciencia está llevando a muchos usuarios a cerrar el grifo de esos permisos que llevan a un videojuego a querer saber quiénes son nuestros contactos, o la actividad de la cámara y el micrófono. Así que si te arrepientes de haber dado tantas facilidades a las aplicaciones para que cotilleen lo que tienes en el teléfono, aquí te contamos cómo hacerlo para revertir algunas de esas decisiones que tomaste cuando eso de la privacidad no era un debate tan polémico.

Vamos a cerrar el grifo

Si tienes un smartphone con Android vamos a reconfigurar los permisos dados a las aplicaciones. Así que nos vamos a cualquier de ellas, dejamos el dedo pulsado sobre su icono y en la ventana emergente tocamos en la "i" de información. Eso nos llevará hasta los detalles de la aplicación, donde es posible gestionar los permisos dentro de una pantalla independiente.

Accede a la información de la 'app'.

Dentro veremos una lista, arriba, con los permisos que tenemos concedidos y justo debajo los que no. Si queremos revocar alguno que no queremos que vuelva a recopilar datos, solo tenemos que tocar sobre él y desactivarlo, así no podrá volver a cotillear en nuestro almacenamiento, los contactos, las llamadas de teléfono, los mensajes SMS, etc. O al revés, si queréis concederle alguno concreto, no pasa nada, es posible hacerlo también dentro del mismo menú.

Modifica los permisos de las aplicaciones.

Eso sí, en la parte inferior de la pantalla de los permisos veréis una opción muy interesante que es la de "Quitar permisos si la aplicación no se utiliza", que es extraordinariamente útil para evitar que aquellas apps más antiguas, que apenas son relevantes, sigan en segundo plano haciendo uso de esos viejos permisos que le disteis hace años. De esta forma solo permitiréis que las aplicaciones miren algo más si les dais uso durante los últimos meses, y no por el simple hecho de estar presentes en el almacenamiento del terminal.

Sea como fuere, estos permisos no podrán evitar acabar con los rastreos o la recopilación de información que puedan llevar a cabo en segundo plano algunas apps, y sobre las que no tenemos armas para defendernos. Al menos hasta que llegue Android 12 y Google incluya una función parecida a la que prepara Apple para esta primavera.