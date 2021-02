Ábalos avisa que el Gobierno tiene que tener control sobre la opa por Naturgy

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, manifestó este miércoles que el Gobierno "no puede quedar al margen" en situaciones como la opa sobre Naturgy anunciada por el fondo australiano IFM, porque "es importante que tengamos cierto control sobre aquello que es estratégico".

En declaraciones a la Cadena Ser en Cataluña, recogidas por Servimedia, Ábalos fue preguntado por el hipotético veto que estaría sopesando el Ejecutivo a la compra parcial pretendida por la energética española.

"No será la primera vez que el Gobierno trata de preservar la españolidad de empresas estratégicas, que ahora en la crisis hemos visto que es muy importante. Incluso el fondo que gestiona la SEPI para salvar empresas que considera estrategias tiene esa fundamentación", señaló el secretario de Organización del PSOE.

A su juicio, "es importante que tengamos un cierto control, y no estoy promoviendo la intervención, pero sí un cierto control de aquello que es estratégico. La privatización, si no lleva acompañada esa observancia, no me parece bien".

"Ahora, con la crisis lo hemos entendido muy bien lo de las reservas estratégicas o las empresas estratégicas", añadió el ministro. "Cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta de que no teníamos producción de mascarillas ni reserva estratégica de material sanitario, teníamos una compañía de bandera española como Air Europa que había que salvar, u otras, se ha visto lo importante de las empresas estratégicas". "El Gobierno no puede quedar al margen de esta situación", remarcó.

Sobre vivienda pública, afirmó que "el problema de este país en vivienda social es que no tenemos parque público y si tenemos, hay ejemplos muy negativos, como los de la Comunidad de Madrid de malvender 3.000 viviendas a un fondo buitre, y eso es lo que la ley debe evitar".

"Nosotros no soportamos la comparación con los ratios europeos, hubo un esfuerzo en algunas épocas por generar vivienda social, pero en los últimos años, esta última década de gobiernos de derecha no ha habido, cuando yo entro en el ministerio me encuentro una sola dirección general de vivienda".

En su opinión, hay que generar un parque público de vivienda, "y se puede construir con aportación privada, pero no necesariamente por la vía de la sanción, sino por la de colaborar y estimular, que es más positiva".