Los inversores cuestionan el visto bueno del Gobierno a la opa de Naturgy y cae el 3%

Los inversores ponen en cuarentena la opa por IFM. Las acciones de la energética ceden en Bolsa en torno al 3%, si bien durante algunos compases de la sesión los descensos alcanzaron el 6%. La acción llegó a caer por debajo de los 20 euros, mientras que el fondo australiano ofrece 23 euros por cada uno. Todo ello después de que la agencia Bloomberg publicase que el Gobierno español se inclina por vetar la opa.

La agencia de noticias cita a fuentes próximas al Gobierno, pero otras cercanas al Ministerio de Asuntos Económicos señalan no haber oído nada sobre un posible veto. Es más, otras fuentes cercanas a la operación indican que la posición de los tres ministerios implicados es, de entrada, favorable dar el visto bueno a la operación. Tanto el que pilota Nadia Calviño como el de Transición Ecológica y también el de Industria.

Un artículo de Mergermarket va más allá y apunta directamente a Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, como eventual freno de la operación. Este está estudiando la posibilidad de que la operación puede bloquearse De acuerdo a las fuentes consultadas, la operación desde un punto económico está expedita, pero la alta política puede interponerse en la opa.

Los inversores aplaudieron en un primer momento con fervor la opa de IFM por el 22,69% de Naturgy. Las acciones de la compañía se dispararon en Bolsa un 15% el pasado 26 de enero, el día en que IFM anunció la operación. Poco a poco se han ido desinflando. Desde entonces, las acciones de la gasista han perdido en torno al 8%.

Los inversores, poco a poco, han ido poniendo en cuarentena la oferta. Su principal preocupación es el visto bueno que IFM, por ser un inversor extranjero, necesita del Ejecutivo para que la opa llegue a buen puerto. En virtud del nuevo régimen de autorizaciones que puso en marcha el Gobierno en plena pandemia, toda compra de más de un 10% de una empresa estratégica —como una teleco, una energética o un medio de comunicación— necesita de la autorización expresa del Gobierno.

Varios medios de comunicación han publicado en las últimas semanas el disenso en el seno del Ejecutivo. Según Vozpópuli y La Información, mientras que la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se inclinan por dar el sí a la opa, los ministros de Unidas Podemos y los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez —entre los que se encuentra el jefe de Gabinete, Iván Redondo— optan por el veto.

Pero la información publicada por la agencia Bloomberg este mediodía ha sido un punto de inflexión. Afirma que el Gobierno español se inclina por vetar la operación, citando a una fuente próxima al Ejecutivo. Fuentes cercanas a la vicepresidencia tercera y ministra de Asuntos Económicas niegan que se haya hablado de un veto a la operación.

El mercado, eso sí, ha respondido de forma rauda y veloz a la noticia publicada por su agencia de cabecera. Las acciones de Naturgy se han derrumbado rápidamente, hasta dejarse un 6% y perder los 20 euros por acción. Poco después han recuperado algo de forma y se dejan en torno a un 3%.

FM Investors’ partial bid for Naturgy Energy Group [BME:GAS] is attracting interest from Spanish political players looking for an angle, but the deal is likely to end up with a green light at the end of the regulatory process, said sources familiar with the situation.

IFM’s partial takeover needs to be approved by Spain’s Council of Ministers as a result of the country’s Foreign Direct Investment (FDI) rules, which were brought in as a response to the COVID-19 pandemic.

Politicians often like to get in the middle of situations like this, but the deal should be seen as basically uncontroversial, said one source familiar with the situation.

The partial takeover of 22.7% of the Spanish energy company is similar to the investments by CVC Capital Partners (it owns 20.4% after entering the capital in 2018) and Global Infrastructure Partners (GIP) (it bought 20% in 2016), which makes it harder to justify blocking a third investor, said a second source, who is familiar with IFM’s thinking.

Even so, Ivan Redondo – director of the cabinet of Spanish Prime Minister Pedro Sanchez – has been considering whether or not the deal could be blocked, said two further sources. Early moves include running the idea of blocking the deal up the flagpole on friendly news commentary websites, the third source said.

However, preliminary behind-the-scenes support for the deal is coming from Nadia Calviño’s team, the third and fourth sources said. Calviño is Spain’s third deputy prime minister and economy minister, with a background at the European Commission.