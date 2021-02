El rally de las criptodivisas enciende las alarmas de los supervisores

El bitcóin escaló ayer por momentos sobre los 48.000 dólares aupado por la decisión de Tesla de dedicar parte de su liquidez a activos alternativos y de conocerse que ha invertido 1.500 millones de dólares, unos 1.250 millones de euros, en la criptomoneda. Una noticia que provocó una subida vertical en su precio y encendió las alarmas de los supervisores por la posibilidad de una burbuja en este tipo de activos. El fabricante de coches eléctricos, fundado por el histriónico empresario Elon Musk, desveló además que en un futuro cercano aceptará la divisa como medio de pago.

La moneda digital vive un auténtico boom y acumula una subida del 845% desde marzo del año pasado debido a la llegada de liquidez de parte de inversores institucionales y a un mercado con poco volumen. Por lo pronto, ya hay algunos analistas que apuntan que alcanzará los 50.000 dólares y señalan como siguiente objetivo los 100.000 dólares.

Una escalada que ha llevado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España a advertir de forma conjunta de la elevada volatilidad de las criptomonedas, entre las que destacan el bitcóin y el ether, y del aumento significativo en los últimos meses de “publicidad, en ocasiones agresiva, para atraer inversores”.

Los dos supervisores inciden en el riesgo de este tipo activos por su “extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia, lo que las convierte en una apuesta de alto riesgo no adecuada para los pequeños inversores.

Eso sí, los organismos presididos por Rodrigo Buenaventura y Pablo Hernández de Cos reconocen que los criptoactivos, donde incluyen a las divisas digitales y a la tecnología que les da soporte, “pueden ser elementos que dinamicen y modernicen el sistema financiero en los próximos años”, si bien, ven preciso advertir sobre los riesgos que implican.

Así, recuerdan que son instrumentos complejos que podrían no ser adecuados para los pequeños inversores, que podrían llegar a perder toda su inversión. Más aún, afirman que se han creado derivados sobre estos activos, “lo que incrementa aún más su complejidad y la posibilidad de sufrir pérdidas superiores a la inversión inicial”. Alertan de que no existe un marco legal que ampare las criptomonedas en la UE –se está negociando aún– que dé garantías y protección similar a las aplicadas a los productos financieros. Además, explican que las divisas digitales no son consideradas medios de pago y que no están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) de cada país.

Los dos supervisores añaden que no hay un mecanismo de formación de precios que evite su manipulación, que pueden registrar problemas de liquidez, que su aceptación como medio de pago es “muy limitada” y que el riesgo de un eventual robo o pérdida del wallet debe ser tenido en cuenta.

No es la primera vez que ambos supervisores alertan sobre la extrema volatilidad de las criptodivisas y la posibilidad de perder toda la inversión. Ya lo hicieron en 2018, en pleno auge de las initial coin offering (ICO). También lo han hecho otros supervisores, como la SEC estadounidense, que ha asegurado que los inversores de criptodivisas pueden estar sujetos a manipulación y fraude. El BCE ha reiterado que el bitcóin es un activo “altamente especulativo”.

En la actualidad, el bitcóin copa un 60% del mercado de criptodivisas, seguido por ethereum, con un 15,5% de cuota. Otra de las criptodivisas que más notoriedad ha tenido la última semana, dogecóin, tan solo supone un 0,5% del mercado, según Coinmarketcap. Esta última, creada como una burla del bitcóin, ha logrado una reciente relevancia gracias también a Musk, que ha logrado a golpe de meme convertirla en la décima divisa digital por capitalización.