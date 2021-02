El sueldo del abogado: 14.000 euros, el becario; 128.000, el director

El salario medio en un despacho de abogados va de los 23.180 euros brutos al año que cobra un profesional en un bufete nacional a los 34.142 euros que paga una firma internacional de media. Dentro de esa franja se encuentran los 23.333 euros que cobra un abogado que trabaja en un despacho de los denominados boutique, aquellos que cuentan con una plantilla de entre 20 y 50 empleados, a los 34.142 euros que ganan los que prestan sus servicios en alguna de las big four, esto es, en Deloitte, PwC, EY y KPMG.

Todos estos datos aparecen en el análisis comparativo de las retribuciones en los despachos de abogados realizado por la firma de búsqueda de profesionales Signium, en colaboración con el IE Law School que, en su decimosexta edición, ha analizado tanto los despachos nacionales e internacionales como las divisiones de fiscal y legal de las cuatro grandes consultoras y auditoras, con más de 50 profesionales en ejercicio, lo que supone analizar las retribuciones que afectan a más de 7.000 profesionales en España.

Por categorías, los que mejor retribuyen a los becarios son los despachos nacionales, con un sueldo de 14.936 euros en 2020, lo que supuso un aumento del 8% con respecto al año anterior, mientras que las firmas internacionales los retribuyeron con 14.768 euros, un 5,4% más que en el ejercicio anterior, mientras que en las cuatro grandes consultoras el salario se congeló el pasado año en 13.533 euros.

También son estas compañías las que menos retribuyen a los júnior, aquellos que cuentan con entre uno y tres años de experiencia, que percibieron un salario de 33.808 euros, mientras que los despachos internacionales compensaron a esta categoría con 38.716 euros, mientras que los bufetes nacionales pagaron 37.086 euros brutos anuales. Los asociados, con entre cuatro y seis años de trayectoria, cobraron entre 48.825 euros en las big four, un 0,79% menos que en 2019, 57.361 euros en los despachos nacionales, un 0,10% menos, y 63.616 euros, un 1,1% menos en los internacionales.

El sueldo de los sénior, con un bagaje de entre siete y nueve años, también descendió un 0,98% en las consultoras cobrando de media 75.469 euros, un 0.87%, con 84.548 euros, en las firmas nacionales, mientras que en las internacionales se incrementó un 2,08%, hasta los 100.113 euros. En 2020, los directores, con al menos una década de experiencia, del área de fiscalidad y legal de alguna de las cuatro consultoras anteriormente citadas tuvieron una reducción salarial de media del 1,59%, con una retribución anual bruta de 128.885 euros; mientras que en los despachos internacionales la bajada fue del 0,62%, quedándose el salario en los 146.599 euros.

Los despachos nacionales incrementaron ligeramente, un 0,30%, la retribución de los directivos, que percibieron 124.587 euros. De media, el estudio recoge en el caso de los júnior un fijo de 35.912 euros y un variable de 1.666 euros; en los asociados, 53.206 euros a lo que se añade un bono de 6.531 euros; en los sénior, 78.029 euros y 13.908 en función de los resultados, y en los directores, 111.938 euros de sueldo fijo y 25.177 euros, según los objetivos.

El citado estudio recoge los resultados comparativos de la retribución dineraria, pero también incluye elementos de la retribución en especie, como tique restaurante, cheque guardería, seguro médico, seguro de vida, móvil, clases de idiomas o aparcamiento... En el informe también se destaca que el teletrabajo, debido a la pandemia, ha dejado de plantearse como beneficio social, y ha pasado a formar parte de la operativa diaria.

Además, se observa una adaptación a las nuevas circunstancias ofreciendo soluciones como, por ejemplo, actividades para hijos en días no lectivos, servicios de apoyo a la vida familiar (ayuda con gestiones o tramites administrativos, o la posibilidad de disfrutar de la tarde libre el día del cumpleaños, incluyendo los aniversarios de los hijos. El informe también concluye que las big four siguen siendo las más innovadoras en términos de beneficios no dinerarios (voluntariado corporativo, bonus de retención de talento, fisioterapia, servicio médico digital...).