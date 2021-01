Robar clientes, dinamitar acuerdos y otras zancadillas frecuentes entre abogados

Criterio jurídico. Los letrados no solo deben lidiar con conductas irritantes por parte de sus colegas, sino también de los clientes. Así, el comportamiento más molesto para los profesionales es que se cuestione su criterio jurídico. Del mismo modo, resulta engorroso que el cliente muestre desconfianza, no acepte consejos o discrepe de su asesoramiento en función de lo que leyeron en foros de internet, Google, Yahoo Respuestas o lo que les contó un familiar o amigo.

Resultados. Los letrados no aseguran un determinado resultado, solo un buen servicio. Y esto es algo que no todos entienden. Por eso, se quejan de que algunos clientes son incapaces de entender el trabajo que realizan, y si su caso no acaba como ellos esperaban, es porque el profesional actuó mal. Si el resultado es positivo, en cambio, es que ellos tenían razón.

Honorarios. El momento del cobro es una gran fuente de incomodidad para los juristas. En estos casos, es habitual que el usuario cuestione el precio por ser demasiado caro y haga comentarios en los que minusvalora el esfuerzo y el trabajo detrás de las labores del abogado. En este sentido, es especialmente irritante la pregunta de “y tú, ¿cuánto te quedas?”, ya que da la sensación de que el letrado se está apropiando de un dinero que no merece, mientras que se trata de unos honorarios que se otorgan como contraprestación por el servicio ofrecido.