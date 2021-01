S'More, la ‘app’ para ligar en la que conocerás a tu pretendiente con una foto borrosa

Los criterios que tenemos en la mano para elegir pareja cuando nos decidimos a entrar en una aplicación de citas son bastante limitados. Apenas existe información de la otra persona con la que queremos conectar y, si acaso, un listado de aficiones y cosas que no quiere encontrarse en la red social. Por lo que muchas veces, la única forma de hacer un like o no es gracias a la fotografía.

Pero claro, escoger a una u otra pareja en función de su aspecto físico no deja de ser algo muy superficial si más tarde descubrimos que apenas tenemos nada que ver con ella: no nos gusta su manera de ser, ni sus creencias, ni sus intereses... ¡nada! Por lo que toca volver a empezar. Así que, ¿es posible encontrar una pareja empezando por el final? Es decir, ¿conectando primero a nivel personal para más tarde conocer exactamente qué aspecto tiene?

Citas online "anti-superficiales"

Esa es la idea de la que parte la aplicación S'More, que está disponible de momento dentro del mercado de los EE.UU. y que cuenta con la particularidad de que para conocer a alguien tendremos que guiarnos por la descripción que hace y que será mucho más profunda, extensa y personal de lo que podemos esperar de este tipo de apps de dating. ¿Y por qué tendremos que elegir pareja de esta forma? Pues porque no existirá manera alguna de saber su aspecto ya que sus fotografías estarán completamente borrosas.

S'More y sus fotografías borrosas. S'More

El sistema que ha ideado la aplicación es que solo podremos desvelar ese aspecto, tanto en las fotografías como en las videollamadas, tras un periodo previo de interacción a través del chat de la aplicación o de las propias conversaciones en vídeo. A modo de toma de contacto, de empezar a conocernos, lo que nos facilitará que eso que no se puede identificar en un primer momento termine por verse de forma gradual correctamente, cuando la confianza entre ambos se haya sustentado en un conocimiento previo de la personalidad del otro.

Según sus responsables, quieren fomentar relaciones "anti-superficiales", lejos de las aplicaciones de citas que se basan exclusivamente en las fotografías y que, normalmente, todos los pretendientes suelen mostrar ese "efecto red social" donde aparecen felices como si su existencia fuera perfecta (que lo mismo lo es). Desde la propia app, afirman que la elección es bien sencilla: "¿quieres tener un encuentro casual en Tinder, o prefieres tener una conversación para conocer a una persona real en S'More?".

Precisamente, otro de los detalles de los que S'More presume es de que todos los contactos están verificados por lo que no existen perfiles falsos de pretendientes que dicen ser quienes luego no son. Aunque sigue creciendo y está consiguiendo nuevas rondas de financiación, es de esperar que entre sus planes se contemple la llegada a nuevos territorios próximamente. Esperaremos.