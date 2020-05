Tinder se adapta a la pandemia y se apunta a las citas virtuales en vídeo

La crisis del coronavirus ha dado la vuelta como un calcetín a algunas de las costumbres que todos llevábamos a cabo con total naturalidad. Eso de buscar pareja, tener una cita y quedar con ella a tomar algo para conocernos mejor, podía ser una rutina tan poco relevante que ahora, con la Covid-19 campando a sus anchas, se ha convertido en un privilegio.

Es por eso que modelos de negocio como el de Tinder, que se basan en el contacto entre dos personas que, primero chatean, luego quedan y más tarde establecen una relación, se ha visto trastocado seriamente. ¿Qué otra alternativa les queda para seguir emulando a Cupido? Pues obviamente, adaptarse a estos tiempos del teletrabajo y las conversaciones a través de llamadas de vídeo.

Tinder prepara cambios importantes

Así que con las miras puestas en ofrecer alternativas útiles mientras dura la pandemia y las restricciones por el confinamiento, Tinder está preparando una gran actualización que dará alternativas a todas las sensibilidades de usuarios. Tanto a aquellos que quieran mantener el contacto cara a cara, en primera persona, como aquellos más temerosos de la enfermedad y que prefieran quedarse en casa para tener citas gracias a una vídeollamada.

Unsplash

Esa estrategia pasa por ofrecer a los usuarios, una vez que han conseguido un match de otra persona, mantener una conversación en vídeo a modo de primer contacto, por si no quieren (o no pueden) correr el riesgo de salir a la calle. Ahora mismo por ejemplo, y en muchas regiones de España, no sería posible mantener una cita: ni hay establecimientos a los que ir a tomar nada, y los horarios están restringidos siquiera para pasear.

Estos planes de la plataforma han sido descubiertos gracias a documentos internos en los que se desvela que estos chats de vídeo llegarán para el "final del segundo trimestre" del año, esto es, junio aproximadamente. Para entonces, podrían estar listas estas citas virtuales a través de Tinder. Pero hay más, las mismas fuentes avisan de otras medidas importantes para combatir la crisis del coronavirus y las restricciones impuestas en la circulación de personas por todo el mundo.

De todas formas, las mismas fuentes hablan de que, ante un posible cambio en las circunstancias generales, la compañía podría verse obligada a replantearse otras medidas que adapten su servicio a todos los inconvenientes que pudieran producirse por culpa de la crisis del coronavirus. Como veis, y aunque no hay demasiados datos, la app de citas tiene claro que van a ser unos meses especialmente movidos en los que será crucial adaptarse rápidamente a lo que requieran sus usuarios. ¿Mantendríais una cita en vídeo a través de Tinder?