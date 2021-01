Beyond Meat se dispara un 20% en Bolsa tras anunciar una joint-venture con Pepsico

Beyond Meat y Pepsico han anunciado este martes la creación de una empresa conjunta o joint-venture, que se llamará The Planet Partnership. El objetivo de esta aliaza estratégica será el desarrollo, la producción y la venta de "bebidas y snacks innovadores" hechos a base de proteínas de origen vegetal, que Beyond Meat ha desarrollado en los últimos años con sus réplicas de las hamburguesas sin contenido cárnico.

Los detalles financieros de la operación no han trascendido, pero su anuncio está disparando a Beyond Meat un 20% en Bolsa. Su acción se ha resentido en los últimos meses a raíz de que McDonald's anunciara la creación de su propia oferta vegetal, prescindiendo así de esta compañía especializada después de que ambas llegaran a lanzar distintos productos de este tipo en fase de pruebas.

En el caso de Pepsico, la operación le permite crecer en ofertas de alimentación "más sostenibles", según indica en un comunicado conjunto, en una estrategia que persigue "ampliar la oferta de productos que se han elaborado de manera sostenible, a través de herramientas y ténicas como la agricultura regenerativa o plantas de producción neutrales en carbono y en consumo de agua". También enmarca la operación en su objetivo de "hacer más fácil a los consumidores que priorizan la salud y el bienestar el acceso a productos para llevar", entre los que incluye el gazpacho Alvalle, que se produce en Murcia. Hace más de dos años, por ejemplo, Pepsico desembolsó 3.000 millones por la israelí SodaStream, que desarrolla productos para la creación de refrescos en el hogar con menos residuos que la producción tradicional.

Para el director comercial de Pepsico, Ram Krishman, “las proteínas de origen vegetal representan una emocionante oportunidad de crecimiento para nosotros, una nueva frontera en nuestros esfuerzos por construir un sistema alimentario más sostenible y ser una fuerza positiva para las personas y el planeta". También valoró el trabajo de Beyond Meat: "Es una empresa a la vanguardia de la innovación en esta categoría que crece tan rápido. Esperamos combinar su experiencia con nuestras capacidades en construcción de marca, conocimiento de los consumidores y distribución para ofrecer nuevas opciones".