BI en pymes. Ventajas y cómo implantarlo

Este año, con el auge del trabajo en remoto, las empresas buscan todo tipo de soluciones y herramientas tecnológicas que implantar en sus negocios, con el fin de facilitar sus procesos. Es el caso, por ejemplo, del business intelligence. La inteligencia empresarial de la que tanto se habla no es más que una serie de procesos llevados a cabo con el fin de localizar una solución informática que permita analizar la situación de una empresa. Conocer a fondo los datos y circunstancias de un negocio favorece una toma de decisiones inteligentes al respecto, lo que se traduce en una empresa desarrollada y competente, con posibilidades de crecimiento.

Por tanto, el business intelligence no es una solución como tal, sino que, en función del tipo de empresa, su situación o sector, se deberá implantar un tipo de herramienta u otra. Al fin y al cabo, se trata de un conjunto de estrategias tecnológicas enfocadas a la administración de una organización a partir del análisis de sus datos, según expone Luis Polo, product manager en Ekon.

Orígenes y desarrollo del business intelligence

Se puede decir que ese empieza a hablar de inteligencia empresarial en el año 1865, ya que se ha localizado una primera mención al término Business Intelligence (BI) la enciclopedia “Cyclopaedia of Commercial and Business Anecdotes”, de EEUU publicada en esa fecha. Sin embargo, no se puede hablar de soluciones de business intelligence como tal hasta el sigilo XX, con el desarrollo de la informática.

Fue exactamente en el año 1958 cuando se utiliza, como tal, el término “business intelligence”. Se considera el creador del concepto a Peter Luhn, un investigador que trabajaba en IBM. Luhn descubrió diferentes sistemas para poner en valor la evaluación de los datos para tomar mejores decisiones en un negocio.

Obviamente, este tipo de soluciones fueron desarrollándose y mejorando a medida que lo hacía el sector informático y tecnológico. En los años 90 ya se puede hablar de comercialización, propiamente dicha, de soluciones de BI. Pero no estaban muy extendidas entre las empresas y se consideraban poco intuitivas y difíciles de utilizar.

Aunque pueda parecer mentira, este pensamiento perdura en la actualidad. Se tiene la falsa creencia de que las soluciones de BI están reservadas para grandes corporaciones cuando, como hemos visto, depende mucho del tipo de negocio. Pero las pymes siguen mostrando reticencias a la hora de incluir soluciones tecnológicas en sus negocios, porque “aunque la oferta en el mercado de productos tecnológicos específicos de BI es muy amplia y variada, su uso y aplicación está lejos de ser una realidad diaria en el caso de las pymes españolas. “, tal y como subraya Luis Polo. Esto se debe, en gran parte, al desconocimiento de los beneficios que tienen y las facilidades de acceso que, hoy día sí, hay.

Ventajas de implantar soluciones BI en una empresa

Este tipo de herramientas son el soporte fundamental en la que basar una gestión de empresa a partir de decisiones cualificadas y contrastadas. Entre los beneficios más destacado de implementar soluciones de BI en una empresa encontramos los siguientes:

Permite definir reportes y cuadros de mandos interactivos y dinámicos, de manera que sea posible llevar a cabo las gestiones que exponemos a continuación:

Gestión y análisis de clientes y proveedores, así como su clasificación según los criterios del propio negocio. Análisis del ciclo de venta, conversión de oportunidades y previsiones y pronósticos de ventas. Gestión avanzada de almacén: previsión de pedidos y volumen de stock. Planificación y supervisión financiera.

Centralizar y conectar la información corporativa, gracias al análisis tanto de la información interna como externa.

Democratizar el acceso a la información de negocio y empresarial.

Aplicar y supervisar la mejora continua de los procesos en base a las mediciones realizadas.

Pasos para que una pyme implante soluciones de BI

Entonces, ¿cómo pueden las pymes implementar este tipo de herramientas en sus negocios? Polo asegura que los productos de BI más orientados a pymes actualmente se centran en la incorporación de técnicas de Inteligencia Empresarial, de análisis y de visualización de datos, así como componentes propios del ecosistema de la solución en cuestión. Es decir, funcionalidades y técnicas derivadas directamente de los análisis internos y soluciones propuestas en la propia compañía, sin la necesidad de contratar un software de Business Intelligence adicional externo, ni tener que invertir en la implantación de un proyecto ad hoc.

Las pymes, por tanto, pueden encontrar en el BI soluciones propias para su negocio, sin la necesidad de realizar una gran inversión. Desde Ekon, empresa especializada en gestión empresarial, aseguran que el primer paso es realizar un buen análisis interno del negocio, de los clientes y proveedores. A partir de ahí se pueden tomar grandes decisiones para hacer crecer la empresa. Esta información ayuda a determinar qué tipo de soluciones implantar para conseguir una buena gestión de ventas, pronósticos, previsión de pedidos y stock, etc.