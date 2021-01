El frenazo de la banca reduce las emisiones de deuda en un 37% en el arranque de año

El mercado de capitales se toma un respiro. Con los bancos y empresas inmersos en el blackout, las apelaciones al mercado se verán muy reducidas en las próximas semanas y el balance de comienzo de año arroja ya una caída en el volumen de operaciones del 36,7% respecto al mismo periodo de 2020. Desde la apertura del nuevo año hasta comienzos de esta semana, bancos, empresas y hasta el propio Estado han colocado deuda por valor de 12.074,62 millones, a cierta distancia de los 19.082 millones captados hace 12 meses. Este descenso contrasta con el fuerte crecimiento que experimentó el mercado de capitales en 2020, año en el que emisores públicos y privados vendieron bonos por importe de 107.000 millones, un 38,5% más que en 2019.

La caída registrada en los primeros compases del presente ejercicio no obedece a un empeoramiento de las condiciones financieras ni a un colapso del mercado como el vivido en marzo de 2020. Con el BCE comprando deuda, es de esperar que los costes de financiación sigan siendo reducidos, pero otra cosa muy distinta son las necesidades de financiación de los emisores. El consenso de los analistas espera que la caída del volumen de emisiones no se limite a las primeras semanas del año, sino que sea una tendencia imperante a lo largo de todo el ejercicio. Es decir, para 2021 se esperan unos volúmenes de emisión reducidos.

Como ya se puso de manifiesto en 2020, son los emisores financieros los que encabezan la reducción del volumen. Según datos de Société Générale el pasado ejercicio la flexibilización de los requisitos regulatorios por parte de los supervisores llevó a las entidades a recortar en un 31,2% sus apelaciones al mercado, descenso que en las dos primeras semanas de 2021 alcanza el 88,34%, hasta los 924,62 millones. Hasta el 18 de enero y de acuerdo a los datos de Natixis y Unicredit, en este comienzo de año las operaciones protagonizadas por emisores financieros se reducen a tres, frente a las 10 de hace un año. Jesús Sáez, responsable de mercado de capitales para España y Portugal de Natixis, explica que los bancos disponen de mucha oferta de liquidez por parte de los bancos centrales, lo que reduce sus necesidades de apelación.

Entre la batería de medidas anunciadas por Christine Lagarde el año pasado para mitigar el impacto de la crisis destaca la nueva ronda de inyecciones de liquidez para la banca para garantizar la financiación al sistema financiero y la estabilidad monetaria en la zona euro. Además de contar con liquidez a espuertas, desde Unicredit señalan la presión que sufre la banca para obtener ingresos con los tipos cero, algo que ha llevado a muchas entidades a no aprovechar la primera venta del año para proteger su cuenta de pérdidas y ganancias. Desde Société Générale esperan que, como ya ha ocurrido en las primeras semanas del año, la banca mediana aproveche las buenas condiciones del mercado y aquellas firmas que el año pasado no acudieron al mercado lo hagan en los próximos meses para cumplir con los requisitos MREL (mínimo requerido de pasivos elegibles). Por tipología de operaciones, los expertos prevén una reducción de los instrumentos puros de liquidez como las cédulas en favor de las operaciones senior preferred y senior non preferred.

Aunque en el arranque de año el volumen de emisiones corporativas se ha mantenido intacto en 1.150 millones, desde Unicredit prevén una reducción en los próximos meses. Entre las razones que esgrimen desde la firma destacan la fuerte posición de liquidez de la mayor parte de los emisores que han refinanciado durante 2020 los vencimientos futuros, el menor volumen de inversiones por la incertidumbre macroeconómica y una caída del volumen de fusiones y adquisiciones. También se ha mantenido estable la apelación del Reino de España que tanto en 2020 como en 2021 ha efectuado operaciones sindicadas con las que captó 10.000 millones respectivamente.