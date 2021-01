La factura de la luz apuntaría a una subida del 21% con los precios del inicio de año

La ola de frío polar que atraviesa España apunta a una subida en la factura de la luz a final de mes si se mantienen los niveles actuales de precios y las subidas acumuladas en lo que va de año. Según cálculos propios y teniendo en cuenta los primeros diez días del año, la factura de la electricidad se ha encarecido ya un 21% este enero en comparación con enero de 2020. De esta forma, en los primeros compases del año la factura de un consumidor medio asciende a unos 19,37 euros frente a los 15,4 euros en el mismo periodo del año pasado.

Para calcular estos datos, se ha tomado como referencia el simulador de factura de la luz que ofrece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su página web y se ha completado con los datos de lo que sería un consumidor medio, que también proporciona la propia CNMC en su encuesta sobre panel de hogares: un consumo de 210 kWh al mes (lo que supondría 70 kWh en 10 días) y una potencia contratada de 4,2 kW.

No obstante, se trata de una foto fija a 11 de enero que no refleja la variación final que pudiera producirse a final de mes. Según avisa la CNMC, “no es correcto hacer una comparación de este tipo, ya que hace más de 50 años que no hemos tenido un temporal de estas características en España”.

Los expertos consultados indican que este encarecimiento del precio de la luz es una circunstancia puntual por la ola de frío, que ha provocado un aumento en la demanda de energía y una menor producción renovable, por lo que se ha elevado el peso del ciclo combinado en un momento en el que también han subido los precios del gas. Igualmente, señalan que si en los próximos días la producción verde vuelve a ganar peso, los precios bajarían y por ello es complicado realizar estimaciones sobre el precio de la factura de la luz en el conjunto de enero. De hecho, podría terminar siendo más baja que un año antes.

En esa línea, Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, resta importancia a la subida y explica que el incremento de la electricidad en estas fechas es “recurrente”. El experto recuerda que con la ola de frío, “la producción de renovables baja y coincide con un aumento del consumo de gas natural. Como esto pasa en todo el hemisferio norte, que con el invierno hay más demanda, el gas sube de precio”. Peiro recuerda, que el precio medio en Europa (no solo en España) es marginalista, “es decir que lo marca la tecnología más cara, en este caso el gas, que además está penalizado en su precio con el recargo del CO2, que también está más caro”.

Por lo que respecta al mercado mayorista, que afecta sobremanera al recibo de la luz de los consumidores acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), este se mantienen con precios muy altos. De hecho, ha vuelto a subir para hoy un 2,82% hasta los 84,25 euros/MWh, según el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE). Este precio, que es casi el doble que el registrado el 1 de enero, es inferior a los 94,99 euros/MWh que marcó el pasado viernes y que supuso el segundo más alto en la historia.