La demanda de luz sube el 15% y Endesa atribuye el alza de precios a las renovables

La borrasca Filomena y la ola de frío polar que arrasa España tendrá su impacto en el recibo de la luz de los consumidores en el mes de enero debido entre otros aspectos a la elevada demanda de energía por las bajas temperaturas. El precio mayorista de la electricidad subirá este martes un 2,18% con respecto al marcado este lunes, manteniéndose así por encima de los 80 euros por megavatio hora (MWh), en plena ola de frío que asola España, según EP. En concreto, el 'pool', cuyos precios diarios se fijan con un día de antelación, marcará para el 12 de enero un precio medio diario de 84,25 euros por MWh, lejos eso sí de los 94,99 euros por MWh que llegó a registrar el pasado viernes

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha dicho que la energía eléctrica en España es cara no porque sea cara su generación o distribución, sino "porque hay toda una serie de cargas que asumió el sector eléctrico y que no tiene ningún sentido que sólo pague el sector eléctrico". Bogas, que ha participado, junto al consejero delegado de Enel (el grupo italiano propietario de Endesa), Francesco Starace, en un evento virtual organizado por Nueva Economía Fórum, ha citado, en este sentido, las primas para el desarrollo de las renovables de los años 2007-2008, cuyo coste todavía se paga en el recibo eléctrico. Ha indicado que el esfuerzo del sector eléctrico por desarrollar las renovables "se hizo en beneficio de todos los demás" y ha señalado que el objetivo era nacional, "no un objetivo del sector eléctrico".

Según Bogas, esta "carga extraordinaria", así como otras cuestiones que se aplican en la factura de la luz y que no tienen que ver con el coste de la generación y la distribución de la energía, hace que la electricidad en España "sea más cara que la media de la UE", si bien ha recordado que hay países que tienen precios más elevados, como Alemania y Dinamarca.

Desde Facua, Rubén Sánchez, explica la factura de la luz de un consumidor medio en enero podría rondar los 86 euros, un 26% más que hace un año, teniendo en cuenta la tarifa media del kWh de los primeros 11 días del año. "Nuestra estimacion de factura siempre es para un usuario medio que según nuestros cálculos consume 366 kWh mensuales y tiene una potencia contratada de 4,4 kW y tomando como referencia la media del precio de KWh en los 11 primeros días de enero", añade Sánchez.

Subida recurrente en estas fechas

Víctor Peiro, director de análisis de GVC Gaesco, explica que el tema de la subida del precio de la luz en estas fechas es "recurrente, como las rebajas o la Navidad. No tiene nada de especial ni anómalo". Y es que tal y como recuerda, el experto, con la ola de frío, "la producción de renovables baja y coincide con un aumento del consumo de gas nautural. Como esto pasa en todo el hemisferio norte, que con el invierno hay más demanda, el gas sube de precio".

El experto ha explicado que además este encarecimiento del precio se debe por otra parte a que el precio medio en Europa (no solo en España) es marginalista, "es decir que lo marca la tecnología más cara, pues ese uso de más gas, que además está penalizado en su precio con el recargo del CO2, que también está más caro, puede eso es lo que pasa". Peiro considera que esto no es nada anormal y ya bajará cuando se normalicen las temperaturas, como sucede todos los años.

Aumento de la demanda

Y es que la demanda eléctrica peninsular durante la semana pasada (del 4 al 10 de enero) se incrementó un 15,09% con respecto a la precedente y fue un 5,48% superior a la de la misma semana del año pasado, según datos facilitados este lunes por el operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE).

Las renovables generaron el 47% del total de la electricidad y un 72,4% de la producción fue libre de emisiones de CO2. La mayor aportación a la generación durante la semana en la que la borrasca Filomena entró en la península generando fuertes nevadas fue de origen nuclear, con el 23,3% del total; seguida de la eólica, con el 21,9%, y la hidráulica, con el 20,8%. Los ciclos combinados, que producen electricidad con gas, generaron el 11,8%; la cogeneración aportó un 11%, y el carbón, el 4,1%, superando este último a la energía solar fotovoltaica, cuya aportación la semana pasada, en medio de las inclemencias meteorológicas, se quedó en un 2,6%.

En cuanto a incidencias en la red de transporte, hubo algunas menores, sobre todo en la zona centro (Madrid y Castilla-La Mancha), que se solventaron sin corte de suministro detectado y en la inmensa mayoría de los casos se resolvieron en remoto con los retenes de los servicios centrales, según Red Eléctrica, que ha señalado que, cuando fue necesario, los técnicos se desplazaron para solventar la avería.