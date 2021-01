Twitter, castigada en Bolsa tras avivarse el debate sobre la censura en las redes sociales

Twitter sufre en Bolsa un duro revés tras su decisión de suspender permanentemente la cuenta del presiente de EE UU, Donald Trump, que tenía 88 millones de seguidores. Los inversores han castigado a la compañía ante una creciente preocupación sobre cómo puede impactar sobre la firma la futura regulación de las redes sociales.

La plataforma social ha llegado a desplomarse un 12% tras la apertura en Wall Street, lo que le llevó a perder casi 5.000 millones de dólares en valor de mercado este lunes. El desplome se ha corregido y ahora cae casi un 4%.

Aunque la compañía ha defendido que la decisión de suspender de manera definitiva la cuenta de Trump se debe al riesgo de que se genere más violencia tras el asalto al Capitolio de EE UU la semana pasada, la medida ha provocado críticas de algunos republicanos y otras voces que ven peligrar la libertad de expresión.

Igualmente, el comisario europeo Thierry Breton ha indicado que los acontecimientos ocurridos la semana pasada, haciendo alusión a dicho asalto y a la medida adoptada por las redes sociales, probablemente den paso a una nueva era de mayor control sobre estas plataformas.

A los inversores financieros les preocupa que Twitter esté más expuesta a cualquier presión sobre la regulación que sus rivales más grandes, como Facebook, o Google, propietaria de Youtube, según informa Reuters. La red social de Mark Zuckerbeg ha caído también, pero en menor medida. Sus títulos caen ahora por debajo del 2%.

Desde Bernstein advierten que esperan “un ligero descenso de usuarios” en Twitter tras el veto a Trump, aunque admiten que es imposible predecir qué efecto podrá tener a medio y largo plazo.

“Trump tiene un gran número de seguidores y muy leales, y muchos de ellos desaparecerán si Trump tiene restricciones permanentes para publicar” en Twitter, asegura Andrea Cicione, jefa de Estrategia de TS Lombard.

La citada agencia también señala que la policía de San Francisco se está preparando para una posible protesta de partidarios de Trump frente a la sede de Twitter este lunes.

Las redes sociales no son, en cualquier caso, las únicas empresas tecnológicas que han reaccionado tras el asalto al Capitolio. Apple, Google y Amazon también han suspendido a Parler, una aplicación pro Trump, aunque el todavía presidente de EE UU no es un usuario de esta red social. Las dos primeras eliminaron de sus tiendas de aplicaciones la app asegurando que no había cumplido con sus requisitos de moderación de contenido, y Amazon ha dejado de darle alojamiento web, lo que ha hecho inviable la plataforma, pues dependía del servicio de computación en la nube de Amazon Web Services (AWS).

Parler se lanzó en 2018 y podría estar operativa de nuevo si encuentra quien le ofrece un servicio alternativo de hosting similar al que le daba Amazon. Algo que según su CEO, John Matze, es difícil que ocurra, pues asegura que todos sus proveedores les están dando la espalda.

"Haremos todo lo posible para volver a estar en línea lo más rápido posible, pero tenemos muchos problemas porque todos los proveedores con los que hablamos dicen que no trabajarán con nosotros si Apple y Google no admiten la aplicación", indicó, según recoge la BBC.

Las voces en contra del papel de árbitro que las empresas tecnológicas puedan ejercer en estas situaciones empiezan a crecer y se anticipan regulaciones duras al respecto.