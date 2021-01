Un 60% de españoles ha echado en falta mayores restricciones por la pandemia, según el CIS

El 59,2% de los españoles considera que el Gobierno y las comunidades autónomas deberían haber tomado medidas más estrictas para frenar la pandemia del coronavirus, mientras que un 2,1% opina que no había ni hay, hoy en día, que adoptar medidas que limiten las libertades, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre las consecuencias del Covid-19. Mientras, casi uno de cada cuatro encuestados considera que las restricciones aplicadas eran y son adecuadas, en tanto que un 4,7% reconoce que no tiene información suficiente.

Respecto al futuro, casi la mitad de encuestados, el 47,6%, opina que la vida volverá a ser como antes cuando la vacuna haya avanzado. Sin embargo, uno de cada cuatro opina que "de momento no"; un 9,7%, "definitivamente no"; y el 17,1% de los españoles duda sobre esta cuestión. españoles. Entre las personas que creen que no podrán hacer vida como antes de la crisis sanitaria, un 29,9% cree que tiene que pasar tiempo para volver a la normalidad, mientras que un 21,9% no confía en la vacuna por la rapidez con que se ha fabricado y duda de su eficacia.

Además, un 21,2% considera que ha habido muchos cambios en todos los ámbitos y la vida no va a ser igual, y un 11,2% dice que tendría que estar toda la población vacunada, que sería necesaria la inmunidad total.

Un 5,5% cree que tendremos que seguir tomando medidas.

El 10,4% de todas las personas entrevistadas consideran que tiene que pasar tiempo para la normalidad y para ver los efectos y un 7,6% no confía en la vacuna, en la rapidez con que se ha fabricado y duda de su eficacia.

Y a la pregunta de si hubiera escasez de respiradores, vacunas, medicamentos u otros remedios para el Covid-19, a quién decidiría facilitárselo, el 29,6% dijo que a la persona joven, con más vida por delante.

Mientras que un 26,2% al más enfermo y con más riesgo de morir y un 9,6% al más anciano por ser más vulnerable.

La situación del coronavirus que se está viviendo en España y en otros lugares sigue preocupando mucho a los españoles (49,3%) y bastante (42,7%); regular al 1,5%, algo a un 4,2% y nada o casi nada al 2,2%.

No obstante, el 11,4% ha señalado que el coronavirus está afectando mucho a su familia directa; pero bastante a un 43,1%; regular al 3,8% y afecta poco el 23,7%.