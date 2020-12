Última sesión del año: El Ibex se prepara para despedir 2020 con caídas

A apenas unas horas para despedir el año bursártil (el Ibex hoy celebra media sesión, hasta las 14 horas), el selectivo se prepara para despedir un año negativo. La última jornada del año ha abierto con un recorte del 0,44%, hasta los 8.118 puntos. Dentro del selectivo, los mayores recortes son para ArcelorMittal, que cede un 1,4%, seguido de IAG, que pierde un 1,3% y de Merlin Properties, que cae un 1,2%.

Son pocos los valores que escapan de las caídas. Tan solo media docena de valores del Ibex cotizan en positivo en la última jornada del año. Entre los que suben se encuentran Pharmamar, Cie, Grifols y Acciona.

Las Bolsas se disponen a cerrar un ejercicio extraño, en el que índices como el Dax, los estadounidenses o el MSCI World han marcado máximos, pero en el que el Ibex se deja el 14%.

Muchas Bolsas no operan hoy. Entre ellas, la Bolsa de Tokio que hoy no ha abierto, ayer fue su última sesión del año, y no volverá a abrir hasta el próximo lunes 4 de enero debido a las vacaciones de Año Nuevo.