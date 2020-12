El Supremo aclara cuándo debe un parado informar al SEPE de la recepción de una herencia

No es lo mismo retrasarse que ocultar

Suspensión. El Tribunal Supremo, en su sentencia, recuerda lo establecido en otra dictada el 10 de abril de 2019 en relación a un supuesto similar. En la misma afirmó que la suspensión (que no extinción) del subsidio por la percepción de rentas incompatibles con el mismo, únicamente procede en los casos en los que el perceptor sí hubiese comunicado a la entidad gestora la concurrencia de esos devengos. "Pero esta solución no puede ser la misma para los supuestos en que haya concurrido ocultación" porque ello equivaldría equiparar informar que no hacerlo.