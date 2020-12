La decisión sobre la subida del salario mínimo se trasladará a enero, salvo decisión de última hora

El Gobierno está agotando el tiempo para acordar con los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional en 2021, ya que aunque el Ejecutivo no está obligado a llevar a cabo esta negociación, el Ministerio de Trabajo había anunciado que lo quería hacer con su consenso. Hoy era el último día para tomar la decisión antes del último Consejo de Ministros del año, que se celebrará mañana, de manera que lo que se acordara pudiera entrar en vigor el próximo 1 de enero.

Sin embargo, Trabajo no ha convocado ninguna reunión con los interlocutores sociales para el día de hoy. De hecho, patronal y sindicatos tampoco han recibido aún una propuesta de Trabajo para subir esta renta mínima, a pesar de que su titular, Yolanda Díaz, ha reiterado su intención de que suba el próximo año. Según esto, todo apunta a que, salvo decisión unilateral del Gobierno a última hora, el Ejecutivo postergará a principios de año esta resolución.

No sería la primera vez que la subida del salario mínimo se retrasa a enero. De hecho, en los dos últimos años el hecho de que este alza se haya producido tras una negociación con los agentes sociales y no de forma unilateral por el Gobierno, ha postergado la decisión a principios del ejercicio siguiente. En estos casos, el incremento se aplica de forma retroactiva desde el 1 de enero, algo que podría repetirse en esta ocasión, si finalmente se decide algún tipo de incremento.

No obstante, el Gobierno también podría decidir no subir este incremento desde el 1 de enero y comprometerse a evaluar a mediados de año la situación y decidir entonces un aumento si la recuperación de la actividad lo permitiera, tal y como sugirió la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la pasada semana. Este escenario es el que ha ganado peso en los últimos días, ya que también la vicepresidenta económica y ministra de Economía, Nadia Calviño, es partidaria desde el principio de esta negociación de no acometer ninguna subida en enero próximo.

Por su parte, los sindicatos han planteado incrementos que van desde llegar a los 1.000 euros en 2021 (lo que supondría un incremento del 5,3%), como ha reclamado UGT, al avance del 1,8%, que es lo que demanda CC OO, en línea con lo que están subiendo los salarios medios pactados en convenio y las pensiones mínimas; o el 0,9% sugerido por Trabajo, al ser lo que subirán desde enero las pensiones en general y los sueldos de los empleados públicos.

En el lado opuesto se sitúan las patronales CEOE y Cepyme, que se cierran en banda a cualquier tipo de incremento, argumentando la grave crisis que atraviesa la mayoría de las compañías por la pandemia. Precisamente hoy, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha advertido que elevar el salario mínimo hasta los 1.000 euros, un 5,3% a partir del 1 de enero, como ha propuesto UGT supondría destruir o no crear entre 85.000 y 135.000 puestos de trabajo.

Para ello, la principal patronal de las pymes ha utilizado un estudio que ha realizado Randstad Research en colaboración con la propia Cepyme en la que se indica también que más de la mitad de todos estos puestos que se perderían (el 52%) estarían concentrados en los sectores de la hostelería y comercio. E igualmente, creen que estos empleos en riesgo se cebarían en los jóvenes menos cualificados.

En opinión de esta organización empresarial, el daño que supondría este incremento del coste laboral se añade al riesgo que atraviesan "decenas de miles" de empleos que están en expedientes de regulaciones temporales de empleo (ERTE). "Esta subida del SMI se plantea en un momento muy complicado para la economía española y en una situación extremadamente crítica para muchas empresas, especialmente pymes", indica la patronal, que calcula que este año terminará con un millón de trabajadores menos, sumando los despedidos y los que siguen en ERTE.

