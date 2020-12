Los exportadores respiran tras un acuerdo que evita aranceles millonarios

Santiago Millán

La materialización definitiva del Brexit no va a suponer la vuelta del cobro a las tarifas de roaming para los usuarios que utilicen su móvil en otros países de la Unión Europea, ni para los ciudadanos de otros países de la UE que viajen a Reino Unido. Al menos así coinciden algunas de las principales operadoras españolas, con presencia en el propio mercado británico.

Así, Telefónica no tiene planes de cambiar sus servicios de roaming en Europa. Fuentes de la compañía señalan que la teleco trabajará con el Gobierno y con otros operadores europeos para intentar proteger la situación actual, “de forma que nuestros clientes puedan seguir disfrutando de roaming gratuito en la Unión Europea”.

Fuentes de Vodafone, por su parte, señalan que no va a haber cambios con el Brexit. De hecho, recuerdan que la operadora no cobra tarifas de roaming a clientes que viajan a terceros países, incluso lejanos, como EE UU. Al margen de la UE, EE UU y Reino Unido, la compañía no cobra roaming a sus clientes en los países comunitarios en mercados como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza, Turquía, Kosovo y Mónaco.

En este sentido, otras operadoras también apuntan que tienen intención de ofrecer a sus clientes en los viajes a Reino Unido las mismas condiciones tarifarias en el uso del teléfono móvil que en otros países de la Unión Europea.

El fin definitivo del roaming en Europa tuvo lugar el 15 de junio de 2017. De esta manera, tras varios años de reducciones progresivas, la Comisión Europea (CE) puso fin a estas tarifas móviles de itinerancia, que pagaba el cliente al utilizar su teléfono en un país diferente al que lo contrató. Estas tarifas habían ganado relevancia en la medida en que el uso del smartphone se generalizó en la medida en que los usuarios dispararon el uso de datos a través del móvil, para servicios como la navegación por internet, acceso a redes sociales o el intercambio de mensajes, entre otros.