El comercio justo y de proximidad reduce las emisiones

Soluciones. La agricultura y la ganadería generan más del 20% de las emisiones de CO 2 del planeta. Sin embargo, los consumidores, en general, no creen que desperdiciar alimentos pueda afectar al medioambiente. Los hogares españoles tiraron a la basura 1.352 millones de kg/l de alimentos y bebidas en 2019, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Para ayudar a resolver este problema global, la app To Good to Go conecta a millones de usuarios con miles de restaurantes, supermercados, panaderías o fruterías que tienen excedentes de comida al final del día y la venden en packs que los usuarios compran a través de la aplicación por un precio muy reducido. Madalena Rugeroni, directora de To Good to Go, señala que “el objetivo es inspirar y empoderar a la sociedad en esta lucha contra el desperdicio de alimentos y aportar soluciones que permitan ayudar a resolver este problema global”. España se ha comprometido a reducir el desperdicio alimentario a la mitad para 2030, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.