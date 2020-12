Simón: "No se trata de cancelar la Navidad, hay que cancelar una forma de celebrar la Navidad"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, ha apuntado esta tarde en rueda de prensa que la previsión para los próximos días es que la incidencia acumulada siga subiendo. Sanidad ha notificado una incidencia acumulada 207,26 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que hace una semana era de 188,72 casos.

"Es muy pronto para achacar el aumento al puente de la Constitución. Todas las comunidades autónomas han cambiado la tendencia descendente, 10 de ellas por un cambio significativo hasta arriba. Las otras nueve se han estabilizado", ha apuntado. La próxima semana subirá la ocupación hospitalaria por el repunte de casos de los últimos días, ha señalado.

En opinión del epidemiólogo, el crecimiento que estamos teniendo ahora será relativamente lento. "Va a haber una tendencia ascendente hasta mediados o incluso finales de enero. Tenemos que tener cuidado de que este incremento no nos lleve a los niveles de octubre. Hay un mensaje claro: estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero todavía tenemos una enfermedad que todavía no podemos controlar, que de nuevo empieza a subir y no podemos pensar que cuando se relajan algunas medidas tengamos que dejar de implementar otras".

A pregunta sobre si se debe "cancelar la Navidad", Simón contestó que "No se trata de cancelar la Navidad, hay que cancerlar una forma de celebrar la Navidad".