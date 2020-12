Los ganadores de la Lotería de Navidad de 2020 no tributarán por premios de menos de 40.000 euros

El Sorteo de la Lotería de Navidad de 2020, que se celebrará el próximo martes 22 de diciembre, no escapará a la excepcionalidad de la pandemia. Los niños de San Ildefonso tendrán que llevar mascarilla cuando no estén cantando números y premios, no habrá público en el Teatro Real de Madrid y se ha establecido todo un protocolo de distanciamiento personal, pantallas de separación y test de Covid-19 para tratar de realizarlo con total seguridad. Pero estas no son las únicas novedades del “Gordo” de Navidad, pues este año estrena un importante incremento del mínimo fiscal exento.

En concreto, los números que arrojen los bombos de la Lotería estarán exentos de impuestos hasta los primeros 40.000 euros, lo que en la práctica exime de gravamen a todos los décimos premiados, a excepción de los tres primeros.

Como resultado, los ganadores obtendrán el mayor volumen de premios exentos desde 2013, cuando finalizó la exención integral que regulaba hasta entonces las ganancias del sorteo y se impuso un gravamen del 20%.

Ese tipo se aplicó inicialmente a partir de los 2.500 euros, desde los 10.000 euros en 2018, los 20.000 en 2019 y, finalmente, los 40.000 euros en 2020, que de momento ya beneficiaron a los ganadores del sorteo del Niño.

Como resultado, los portadores de los décimos premiados con los dos cuartos premios; los ocho quintos; la pedrea, las aproximaciones, las centenas, las terminaciones o reintegros no tendrán que saldar cuenta alguna con Hacienda.

Los ganadores del número más esperado de la mañana, el Gordo de Navidad, obtendrán un premio de 400.000 euros de los que solo tributarán 360.000 euros, por lo que el fisco recibirá 72.000 euros, dejando 328.000 libres para el titular del décimo.

En el caso del segundo premio, dotado con 125.000 euros, el importe sujeto a gravamen será de 85.000 euros, por los que la Agencia Tributaria obtendrá 17.000 euros y el ganador 108.000 euros.

En el caso del tercer premio, de 50.000 euros al décimo, el monto no exento se limita a 10.000 euros, de los que el fisco obtendrá 2.000, dejando 48.000 euros en manos del ganador del premio.

En total, el sorteo del martes repartirá 2.408 millones de euros en premios, de los que Hacienda recibirá 156,5 millones de euros, 18,6 millones menos que el año anterior, un 11,9% menos, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Los ganadores recibirán ya el importe neto, puesto que la retención se aplica automáticamente en el momento del cobro.