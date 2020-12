El 10% del PIB de las islas, en cuarentena a la espera del Brexit

Una nueva amenaza asoma para la economía de las Islas en 2021. Responde al nombre de Brexit y se ha convertido en un clásico popular del repertorio político en la Unión Europea. Pero la canción suena con más fuerza en las Islas, en su condición de socio estratégico, desde hace siglos y muy intensamente en el presente, de ese imperio comercial que siempre ha sido el Reino Unido. En plena negociación navideña, Canarias le ha puesto decibelios a esa conversación desafinada: el 10% del Producto Interior Bruto del Archipiélago está condicionado de un modo u otro por el desenlace de la desconexión británica del club europeo. El turismo, porque en el año 2019 facturó 4.760 millones de euros -según datos oficiales de la empresa pública Promotur Turismo de Canarias- gracias a los visitantes británicos; y la agricultura de exportación, porque dos cultivos, tomate y pepino, envían la mitad de su producción a puertos del Reino Unido.

“Pandemia y Brexit constituyen, a efectos de nuestra relación con el Reino Unido, una tormenta perfecta”, afirma José Miguel González, economista jefe de la consultora canaria Corporación 5. Y lo es con dos escenarios en el horizonte: el malo y el peor. “El peor sería un Brexit sin acuerdo entre el Reino Unido y la UE, porque supondría un incremento inmediato de los costes de transacción, con nuevos aranceles y trámites burocráticos, y además quedaríamos al albur de una nueva negociación, ya fuera de la propia Unión o bilateral entre los gobiernos español y británico”, explica el economista, quien da por hecha la pérdida de competitividad de Canarias como destino para el turista británico por culpa de la, a su juicio, inevitable depreciación que sufrirá la libra esterlina en búsqueda de nuevos mercados para su estrategia global al margen del club europeo. “Bueno para Turquía, malo para Canarias”, sentencia González, con especial impacto para dos islas: Lanzarote (el 58% de sus visitantes a Canarias en 2019, el último año normal del turismo prepandémico llegó desde las Islas Británicas) y Tenerife (el 40% de su mercado foráneo vino desde el Reino Unido).

La pandemia pasará y los británicos regresarán a las Islas, pero la duda reside en la firmeza de una recuperación que se medirá a la incertidumbre sobre la conectividad aérea, pendiente como está la continuidad de Reino Unido bajo el paraguas del cielo único europeo a partir de 2021.

No conviene obviar una circunstancia: Reino Unido ya no forma parte de la UE, de modo que el Brexit es una realidad que ahora se torna en amenaza al expirar el periodo transitorio sin que las negociaciones bilaterales hayan fructificado hasta la fecha. No es muy optimista al respecto el portavoz de los exportadores de tomate y pepino de las Islas, Gustavo Rodríguez, quien define con claridad hasta qué punto ambos cultivos dependen del mercado británico para hacer viable a este subsector: “En Canarias quedan seis empresas exportadoras de tomate, cuando hace una década eran dieciséis, y exportamos a Reino Unido la mitad de las 58.000 toneladas que producimos cada año”.

En el caso del sector primario, la diferencia entre el Brexit con o sin acuerdo viene dada por las barreras arancelarias que podrían entrar en vigor si la negociación termina en fracaso. “Para los trámites que habrá que aplicar desde enero próximo ya estamos preparados, pues los aplicamos por el estatus especial de Canarias en la UE, pero no es lo mismo un acuerdo comercial inocuo que un arancel del 8% entre noviembre y abril, que es la campaña fuerte del tomate y pepino canarios en Europa”, explica el portavoz de Fedex. La ayuda al transporte que otorga cada año el Ministerio de Transportes, 15 millones de euros cada ejercicio, no podrá continuar tras el Brexit, si bien será compensada por el mismo Ejecutivo central vía ayuda especial para la búsqueda de nuevos mercados externos. ¿Qué mercados? “Los países escandinavos”, tercia la consejera de Agricultura del Gobierno canario, Alicia Vanoostende”. “Lo veo muy complicado, porque el comercio internacional viene determinado por la geopolítica, y esta juega en nuestra contra, como se está demostrando con el tomate de Marruecos”, matiza el portavoz de Fedex.