Así circula un Tesla con el autopilot completo por carreteras en obras

Elon Musk ya avanzó que sería a finales de este 2020 cuando viéramos llegar el paquete completo de autoconducción de Tesla y, tiene toda la pinta de que al final lo va a conseguir. Y es que en las últimas semanas hemos visto todo tipo de innovaciones alrededor de un FSD (full self-driving) en versión beta que ya está en manos de algunos conductores que están sirviendo de fuente de datos para pulir la versión que llegará a todos los propietarios. Al menos en EE.UU., que es donde este tipo de tecnologías cuentan con una legislación algo más laxa que, por ejemplo, la europea.

Sea como fuere, y aunque ese FSD ha avanzado muchísimo( llegando a reconocer mejores tanto las señales verticales como las luminosas dentro de las ciudades), tiene aspectos que pulir hasta que se lance de manera definitiva. Es el caso de las obras, que por su naturaleza, son muy difíciles de prever y de estandarizar, por lo que el coche no puede fiarse de una regla general que le sirva para comportarse igual en todos los casos.

Aprendiendo de la realidad

Así que, como era de imaginar, lo que han ideado desde Tesla no es otra cosa que recurrir al mundo real, a las distintas situaciones que se puede encontrar un conductor para enseñar al coche, sobre todo en lo que tiene que ver con la señalización y presencia de obstáculos como son los operarios, las vallas, los conos, etc. Es el caso del Model 3 de un usuario de EE.UU., que ha grabado un vídeo en el que puede verse cómo su EV tiene algunos problemas para interpretar lo que ve: se detiene ante la luz roja de un semáforo que en ese momento no tiene prioridad respecto del trabajador que está indicando al conductor que continúe.

Se trata de un pequeño error que demuestra lo complejo que es abarcar todas las posibilidades que pueden darse cuando nos subimos a un vehículo y circulamos. Eso sí, hay que recordar que este FSD se encuentra en versión beta y aunque en el 90% de los casos su comportamiento es extraordinariamente preciso y seguro, siempre existirán esas situaciones en las que será necesaria la atención del conductor. De ahí que desde la propia Tesla se esmeren siempre en recordar que este tipo de modo no existe para ir dormido al volante, sino para ir preparado por si en cualquier momento debemos tomar el control.