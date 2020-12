Ya puedes editar documentos de Word desde los adjuntos de Gmail

Google lleva ya algunos días dándonos unos soponcios de aúpa porque ha decidido convertir sus apps de ofimática y productividad en una extensión más de las de Microsoft y su otrora Office 365. Y es que hace unos días, los de Mountain View ponían en marcha un ambicioso plan de actualizaciones en algunas de sus aplicaciones de Workspace para llevar la compatibilidad a un nuevo nivel.

Se trata, prácticamente, de la posibilidad de trabajar con los formatos nativos de Microsoft 365 de Word, Excel o Power Point (entre otros) desde sus propias plataformas como Documentos, Hojas de cálculo y Presentaciones, por lo que no se modifica ningún atributo ni característica de ese archivo que nos mandan para seguir trabajando. Por resumirlo mucho, es una especie de trabajar en Word sin tener Word.

Ahora se une Gmail

Lo que acaba de hacer Google es ir un paso más allá al coger todas esas mejoras de las últimas semanas y concentrarlas dentro del gestor de correo electrónico, de tal forma que ya no es ni necesario abrir un procesador de textos para editar, modificar y enviar de nuevo un documento que hemos recibido adjunto por correo electrónico hasta la bandeja de Gmail.

Integración con Word desde Gmail.

Esta nueva función nos va a evitar el tener que guardar el archivo en el disco duro, abrirlo en el procesador de textos y volver a incluirlo de nuevo en el email de respuesta, ya que desde la plataforma de Google ahora todo forma parte de un único paso. Es importante decir que este nuevo procedimiento está llegando a los usuarios de forma escalonada, poco a poco, tal y como es costumbre en los de Mountain View, que lanzan los updates y luego hay que dar un par de semanas de plazo para que alcancen a todos los usuarios.

Es importante recalcar que todas estas funciones añadidas por Google no se limitan a permitirnos editar los archivos que lleguen con el formato de la suite de Microsoft en sus propias aplicaciones, sino que estas son capaces de mantener inalterable el que traen de serie. Es decir, Word, Excel, etc. No se trata de una conversión o funciones de compatibilidad que siempre suelen provocar fallos, sino una integración total que nos facilita el trabajo en caso de no encontrarnos en el ordenador de la oficina o en casa.

De esta manera, si un compañero que trabaja en Word nos envía un documento, podremos editarlo por completo desde Gmail dentro de las herramientas de Workspace y, cuando lo devolvamos, volver a trabajar sobre él con una app de Microsoft. Como si nada.