Ya puedes colaborar con documentos de Word y Excel desde las 'apps' de Google

Seguramente muchos penséis, "¿qué es eso de que se pueden editar textos de Word, o presentaciones de Power Point y hojas de cálculo de Excel en las apps de Google si esto ya era posible?". Y tenéis razón, esto ya se podía hacer salvo por algunas funciones que son las que nos permiten trabajar en equipo y de forma colaborativa con otros compañeros de departamento..

Y esa es precisamente la gran novedad de esta actualización, de la que ya os hablamos hace algunos días, que muchas de las funciones colaborativas y de edición entre varios usuarios se mantienen intactas a pesar de que no estemos trabajando dentro de Microsoft 365. De esta manera, si nos surge cualquier problema con un PC en el que tenemos que trabajar, donde no tenemos la suite de los de Redmond instalada, podemos seguir editando o corrigiendo en equipo.

Disponible para todos los usuarios

Aunque esta característica llegó primero a todos los usuarios del servicio profesional y educativo, es ahora cuando ya está al alcance de todos los demás, aquellos usuarios que no pagamos ninguna suscripción por Workspace y que utilizamos los 15GB de almacenamiento a los que tenemos derecho por disponer de una cuenta de Gmail.

Cómo abrir documentos de Microsoft 365 en Google.

Tal y como informa la propia Google en su blog oficial, "los archivos de Microsoft Office ahora se pueden editar en las aplicaciones iOS de Google. Funciona para archivos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint". Tras este update, ya podemos seguir manejando esos archivos junto a otras personas de forma colaborativa, sin perder ni una sola funcionalidad a pesar de estar conectados desde otra plataforma diferente a la de Microsoft.

Además, otra de las novedades que trae esta actualización es que ya no será necesario convertir el archivo para que las apps de Google lo abran y, por tanto, dejan de producirse errores en la conversión de tipografías, tamaños, formatos y colores de los textos y otros problemas que nos obligaban, una vez que editábamos con una app de los de Mountain View, a no volver a Word, Excel o Power Point para no tener que repetir ese mismo proceso de conversión, pero al revés.

Tal y como os mostramos en las capturas, si recibís un texto de Word, por ejemplo, a través de Gmail, podréis abrirlo de forma automática en Documentos de Google y editar como si estuvierais en Word. Cualquier compañero que entre en ese momento a ver lo que estamos haciendo, no notará la diferencia de si nos estamos conectados con la suite de los de Mountain View o con la oficial de Microsoft.